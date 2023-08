Terremotos de San Jose ala Cade Cowell está em demanda.

cowell é um dos fenômenos da seleção masculina dos Estados Unidose aos 19 anos já fez mais de 100 participações em Liga principal de futebol. Talvez esta seja a razão pela qual os clubes estrangeiros estão começando a circular – começando com Bolonhaque teria feito uma oferta para São José para o jogador.

Cowell estabelecendo-se como estrela de talento

cowella habilidade e o potencial de estão claros desde que ele estreou em MLS em 2020 – sua temporada de 16 anos. Em 2021, Cowell marcou cinco gols e deu assistência a mais cinco para o Earthquakes – principalmente como substituto – e emergiu como titular de pleno direito em 2023.

Embora Cowell ainda não tenha marcado um gol na MLS nesta temporada, uma olhada no Califórnia O rolo de destaque do nativo argumenta que ele é alguém a se observar no futuro.

A vitrine da Copa Ouro

amplificando cowello valor deste verão é o impressionante Copa Ouro CONCACAF torneio que ele teve.

Durante uma competição da fase de grupos contra Trindade e TobagoCowell marcou um gol no estilo Messi que recebeu aplausos nacionais – o primeiro para o USMNT. Cowell acrescentou uma assistência aos seus cinco jogos Copa Ouro conta também.

Os relatórios ainda não indicaram se São José vai aceitar ou rejeitar Bolonhada oferta, e será uma decisão difícil para o Terremotos fazer. Mas quanto mais momentos de destaque Cowell produzir, maiores e melhores serão as ofertas financeiras para uma das franquias da Major League Soccer.