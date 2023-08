Lakers prestes a imortalizar Kobe Bryant com inauguração de estátua

EUum movimento que ressoa com os ecos de seu legado indelével, o Los Angeles Lakers estão se preparando para inaugurar uma estátua de bronze em homenagem ao titã do basquete, Kobe Bryant. A revelação da estátua está marcada para 8 de fevereiro de 2024, coincidindo com o jogo em casa do Lakers contra o Nuggets de Denver.

A próxima homenagem contém um capítulo significativo na narrativa de Kobe Bryant, o membro do Hall da Fama que gravou seu nome nos anais da história do basquete. Após seu trágico falecimento em janeiro de 2020, o Lakers tem buscado persistentemente maneiras comoventes de homenagear seu profundo impacto no esporte e na cidade que ele chamava de lar.

A estátua iminente irá enfeitar o estimado Arena Crypto.comonde as performances deslumbrantes e a dedicação incomparável de Bryant cativaram os fãs por duas décadas. Vanessa Bryantesposa de Kobe, declarou a estreia da estátua no icônico Star Plaza, uma arena externa que homenageou vários luminares do universo Lakers.

Vanessa expressou: “Em nome do Lakers, de minhas filhas e de mim, estou muito honrada que, bem no centro de Los Angeles, em frente ao local conhecido como a casa que Kobe construiu, vamos inaugurar sua estátua para que que seu legado possa ser celebrado para sempre.” O evento monumental está programado para coincidir com “Dia de Kobe“em 24 de agosto, em homenagem aos números das camisas de Bryant, 8 e 24, com o Lakers.

Duncan Larcombe, uma autoridade respeitada em assuntos reais, observou que a escolha de revelar a estátua neste momento serve como um ramo de oliveira tangível entre as lendas do Lakers. O impacto duradouro de Bryant e o abismo deixado pela sua ausência motivaram este gesto de unidade, especialmente à luz das divisões familiares que vieram à tona.

Larcombe expôs: “Este é um sinal claro de que eles estão tentando fazer as pazes com o resto da família.” A estátua simboliza mais do que uma comemoração artística – ela fala de um vínculo profundo que transcende a mera competição e rivalidade, encapsulando a camaradagem que sustenta a irmandade do basquete.

À medida que a lenda do Lakers é consagrada com este tributo tangível, começa a contagem regressiva para um evento que unirá fãs, jogadores e a comunidade do basquete em geral. Com a respiração suspensa, o mundo aguarda a revelação do Kobe Bryant estátua, um testemunho de um homem cujo legado continua vivo, tanto na quadra quanto nos corações daqueles que o admiravam e amavam.