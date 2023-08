Lançamento do WhatsApp VAZA e usuários APROVEITAM; veja mais

O WhatsApp tem o intuito de garantir constantemente a mais alta qualidade na interação com seus utilizadores. Por conta disso, revelou uma inédita funcionalidade visando reforçar a proteção do seu software.

Com essa adição, o WhatsApp diminui ainda mais a probabilidade de potenciais intrusos comprometerem as informações dos seus clientes. Assim, com o vazamento dessa ferramenta, muitos usuários ficaram na dúvida sobre o seu funcionamento. Então, resolvemos mostrar mais sobre essa inovação funcional.

WhatsApp inova mais uma vez

Devido ao aumento crescente do seu uso em contextos pessoais e profissionais, muitos indivíduos manifestam preocupações referentes às suas contas. Diz-se isso por conta da constante notificação sobre invasões de perfis. Nos últimos meses, a ocorrência de golpes perpetrados por contas fraudulentas no WhatsApp ou por perfis comprometidos por criminosos se tornou extremamente corriqueira.

Com a chegada da funcionalidade, uma sensação de alívio genuíno é proporcionada àqueles que sentem apreensão em compartilhar certas informações através deste aplicativo de mensagens. Você está curioso para entender do que estamos tratando e qual é o modus operandi dessa atualização recém-lançada em seu dispositivo móvel? Siga acompanhando o artigo e explore a mais recente inovação implementada pelo WhatsApp.

Nova barreira impedirá invasões em contas

A mais recente adição da empresa Meta promete estabelecer uma nova camada de segurança para todos os indivíduos que utilizam a plataforma. Segundo um comunicado divulgado pelo portal WAbetaInfo, reconhecido por seu foco em lançamentos do aplicativo de mensagens, a inovação consistirá em uma medida preventiva adicional contra tentativas de invadir as contas dos usuários.

Nesse sentido, quando se tentar transferir a conta para um novo dispositivo, será implementada uma salvaguarda baseada na confirmação do endereço de correio eletrônico. Com essa abordagem, no caso de um impostor tentar obter acesso à sua conta e registrá-la em outro telefone, você será prontamente notificado a respeito da tentativa de intrusão.

A expectativa é de que em breve essa nova funcionalidade esteja acessível a todos os utilizadores. Isso porque é concebida para apoiar todos aqueles que possam estar sendo alvejados por atividades criminosas. Além disso, a introdução será feita de maneira opcional, divergindo da opção que demanda o endereço de e-mail durante o processo de verificação em duas etapas.

Indenização para quem usa WhatsApp



A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, está enfrentando dois casos legais relacionados a divulgações não autorizadas de informações, apresentados pelo Instituto Defesa Coletiva. Esta organização, localizada em Minas Gerais, tem como propósito resguardar os direitos dos cidadãos brasileiros impactados por violações da confidencialidade.

Essa determinação estabelece a perspectiva de que as reparações individuais tenham potencial para atingir o valor de R$ 5 mil por indivíduo. Suas informações foram expostas? Conheça mais dos seus direitos.

Privacidade custa caro

A empresa pertencente ao magnata Mark Zuckerberg, Meta, confrontou um veredito desfavorável emitido pelo sistema judiciário de Minas Gerais. A companhia foi condenada a efetuar o pagamento de R$ 20 milhões em virtude de danos psicológicos compartilhados, derivados de uma série de vazamentos de informações ocorridos entre os anos de 2018 e 2019. Tais vulnerabilidades de segurança afetaram diretamente os utilizadores de plataformas reconhecidas, englobando WhatsApp, Messenger e Facebook.

A instituição conhecida como Instituto Defesa Coletiva moveu duas ações legais contra a Meta, com o propósito de salvaguardar os interesses dos cidadãos brasileiros afetados pela exposição de dados. Essa sentença estabelece a abertura para potenciais reparações individuais, estimadas em até R$ 5 mil por pessoa.

As violações expuseram informações delicadas dos utilizadores, compreendendo:

Senhas;

Informações de contato (nome, número telefônico e endereço de e-mail);

Datas de nascimento;

Identidade de gênero;

Geolocalização;

Cidade natal;

Trajetória educacional e profissional;

Idiomas empregados;

Estado civil;

Histórico de localizações;

Imagens fotográficas;

Postagens temporárias;

Interações virtuais como curtidas e comentários;

Diálogos privados.

WhatsApp pode ser a causa de vazamento de dados

Relatórios indicam que um código nocivo inserido no WhatsApp, com a intenção de atividade de espionagem, pode ter habilitado a obtenção não autorizada de informações presentes nos dispositivos dos utilizadores. Assim, abrangeu apps, imagens, vídeos e documentos arquivados nos aparelhos.

Após a divulgação da determinação legal, a companhia Meta comunicou que ainda não recebeu a notificação oficial referente à decisão proferida pelo tribunal. Dessa forma, carece de informações concretas acerca dos procedimentos inerentes às compensações destinadas aos indivíduos afetados. É de relevância salientar que tal julgamento decorre na primeira instância, abrindo, por conseguinte, margem para possíveis apelos judiciais.

Diversas manifestações criativas por parte dos utilizadores vieram à tona, incluindo apelos irônicos dirigidos a Mark Zuckerberg, como a bem-humorada frase “Zuckerberg, faz um PIX”. Contudo, é prudente levar em consideração que o desfecho definitivo deste processo poderá demandar anos, caso a Meta opte por questionar a sentença.