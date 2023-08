Landon Donovan joga sombra na Liga MX dizendo que MLS já é superior

euandon Donovan tem sido um grande apoiador da MLS, já que jogou na liga durante os estágios iniciais da Los Angeles Galaxy- Como uma das primeiras estrelas da MLS, foi convidado a comentar a partida da Copa das Ligas disputada entre Inter Miami e Nashville SC, situação que deu Landon Donovan os argumentos para lançar um dardo na Liga MX e garantir que o futebol americano já ultrapasse o futebol mexicano.

Landon Donovan esquenta a rivalidade entre Liga MX e MLS

Desde antes do início da última edição da Copa das Ligas, o principal tema de debate era qual das duas ligas era superior, e ficou demonstrado que a MLS tem, neste momento, mais argumentos do que o futebol mexicano, como Donovan mostrou em entrevista para AppleTV.

“Na minha opinião, nos últimos três, quatro ou cinco anos mudou e para mim os times da MLS estão um pouco melhores. É uma boa competição porque a Liga MX sempre foi melhor e agora é bom se eles competirem assim.”

“ Acho que o motivo (do crescimento) é que todo mundo quer jogar aqui, em qualquer cidade, menos nos Estados Unidos, antes a concorrência era baixa e o dinheiro também. Agora, tem muito dinheiro e a competição está bem melhor, se continuar assim, acho que todos os melhores do mundo, talvez daqui a cinco ou sete anos, vão querer jogar aqui”, completou.

Donovan e sua ideia da grandeza do Taça das Ligas.

“Não pensei que fosse tão grande tão cedo (a Copa das Ligas), pensei, em cinco ou sete anos, mas desde o primeiro minuto, possivelmente, porque há Messi. Fiquei surpreso com a forma como ele está jogando, pensei que as pessoas e a imprensa falando sobre tudo o que aconteceu, mas ele mudou de time, já é o melhor time da liga, vamos ver quando a MLS recomeçar”, concluiu Donovan no Apple Tabela de transmissão de TV.

Landon Donovan conhece as duas ligas, já que jogou com Leão do México e foi a primeira grande figura do LA Galaxy, por isso conhece o desenvolvimento de ambos os torneios e agora o título do Inter Miami sobre Nashville, deixando apenas um time de Liga MX entre as quatro melhores da competiçãoforam os argumentos para sentenciar que a MLS já é a melhor das duas.