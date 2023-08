Larsa Pippen e Marcus olham mais de perto desde a rejeição de Michael Jordan

A algumas semanas depois Michael Jordan confirmou sua desaprovação do relacionamento de seu filho Marcus Jordan com Larsa Pippen com um sonoro “Não”, o casal parece mais próximo do que nunca.

Eles mostraram isso com seu último passeio com um grupo de amigos neste fim de semana, onde foram vistos felizes de mãos dadas depois de serem fotografados saindo de um iate na Beach Marina de Miami enquanto caminhavam pelo cais para embarcar na van preta que os esperava.

Larsa Pippen usou um biquíni preto coberto por um sarongue de praia transparente, um lindo colar aparentemente feito de diamantes, óculos quadrados e sandálias Dior.

Já Marcus vestiu todo preto com bermuda, camisa desabotoada para mostrar o peito e a barriga, além de boné, óculos de sol e sandália.

A rejeição de Michael Jordan ao relacionamento de Marcus com Larsa

No início de julho, Michael Jordan foi pego por paparazzi saindo do restaurante Matignon em Paris, e foi questionado sobre sua opinião sobre o relacionamento de Marcus com Larsa, o que levou MJ23 a rir e depois de fazer uma pergunta direta sobre se ele aprovava o romance, a resposta foi um retumbante , “Não”.

O NBA GOAT estava acompanhado de sua esposa Yvette Prieto no vídeo que foi obtido pelo TMZ e não houve necessidade de aprofundar um assunto sobre o qual ficou evidente que ele discorda de seu filho Marcus, 32, e Larsa, 48, embora além da diferença de idade, o motivo poderia não ser querendo ter mais um ponto de discórdia com Scottie Pippen, com quem conquistou seis campeonatos da NBA com o búfalos de Chicago.

Desde então, o casal foi flagrado em público em várias ocasiões, com demonstrações de amor e uma mensagem desafiadora de que as palavras de MJ23 fortaleceram seu relacionamento.

A estrela de “Real Housewives of Miami” admitiu durante sua aparição no podcast “Whine Down with Jana Kramer” que ela não tem visto muito Michael desde que seu relacionamento com Marcus começou.

“Não, eu não saí com o pai dele. Eu só namorei a mãe dele”, Larsa compartilhou ao se referir à ex-esposa de Michael Jordan, Juanita Vanoy. “Provavelmente é estranho para o meu ex e [Marcus’] pai. Eu entendi aquilo. Eu não sou louco. Eu entendo que é diferente para eles”, disse a ex de Scottie Pippen