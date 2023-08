Larsa Pippen não acha que Michael Jordan iria ao casamento dela com Marcus se eles transformassem isso em um reality show

Cao contrário dos rumores que circulam, Marcus Jordão e Larsa Pippen não estão noivos, apesar de seu relacionamento ter recebido atenção significativa nos últimos tempos.

Em um episódio do programa ‘Venues, Rings, and Other Things!’, Jordânia e Pipping rejeitou inequivocamente as especulações sobre seu envolvimento.

“Recebi 100 ligações e mensagens de texto”, Pipping observado.

“As pessoas nos parabenizaram e eu fiquei tipo, estou muito animado. Mas não, não estamos noivos.”

No decorrer desse episódio específico, surgiu a ideia de ter seu casamento exibido em um reality show de TV.

Pippen ‘duvida’ que os Jordans compareceriam

Larsa Pippen brincando mencionou que ela duvida Marcusos pais participariam de tal evento.

“Você acha que se casaria em um reality show? Não acho que seus pais viriam”, Pipping adicionado.

Embora PippingAs observações de foram feitas de maneira despreocupada, a possibilidade de transmitir seu possível casamento pela televisão é realmente viável.

Dado PippingApós o envolvimento de ‘Real Housewives of Miami’, ela pode ver o casamento deles como um meio adicional de aprimorar sua marca pessoal e gerar renda.

No entanto, a decisão de transmitir o seu futuro casamento poderia potencialmente piorar uma relação já tensa com o Jordânia família, que aparentemente tem reservas sobre Larsa e Marcus‘ relação.

Pipping apareceu recentemente no programa “Whine Down with Jana Kramer” e ela certamente forneceu muitos pontos de discussão.

Iniciar, Scottie Pippenex-companheiro afirmou que não se cruzou com Michael Jordan muitas vezes desde que ela começou a namorar o filho dele Marcus.

“Não, eu não saí com o pai dele. Só saí com a mãe dele”, compartilhou Larsa.

“Eu sinto que provavelmente é estranho para eles, para meu ex e [Michael], mas eu entendo. Eu não sou louco. Eu entendo que é diferente para eles.”

“Para nós [though], nunca falamos sobre eles. Temos nosso próprio relacionamento e nosso próprio dia a dia. Envolve apenas nós e meus filhos.”