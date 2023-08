Le Jazz ABRE VAGAS para Garçom, Chapeiro, Bartender e mais!

Saiba o que é necessário para enviar o seu currículo!

O Le Jazz, grupo de restaurantes de culinária francesa, está em busca de novos profissionais para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre os restaurantes, conheça quais são os postos de trabalho em questão na lista abaixo:

Atendente de Salão – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Delivery – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Efetivo;

Bartender – São Paulo – SP – Efetivo;

Chapeiro (a) – São Paulo – SP -Efetivo;

Confeiteiro (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção – São Paulo – SP – Efetivo;

Copeiro (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Cozinheiro (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Garçom – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Frios e Empório – São Paulo – SP – Efetivo;

Maître – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Le Jazz

Sobre o Le Jazz, podemos frisar que o restaurante faz sucesso há mais de 10 anos. Inaugurado em dezembro de 2009 em Pinheiros, o Le Jazz é um lugar alegre, com restaurantes com clima simpático, charmoso, aconchegante e um bom cardápio de receitas clássicas e típicas de bistrôs franceses.

O Le Jazz oferece mais do que um emprego, oferece um clima humanizado com oportunidades de crescimento profissional e pessoal.

Por fim, se você é um apaixonado por culinária francesa e está procurando uma oportunidade para fazer parte de uma empresa renomada e que entrega as melhores experiências, o Le Jazz pode ser o lugar perfeito para você!

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

