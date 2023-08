League of Legends não consegue se conectar ao erro do servidor (7 maneiras)

Tentando jogar League of Legends, mas preso com problemas de Incapaz de se conectar ao servidor? Leia este guia até o final para saber sobre isso.

Há muitos usuários que estão relatando o “League Of Legends não consegue se conectar ao erro do servidor.” Este erro está causando muitos problemas ao jogar o jogo. Devido à mensagem de erro, eles estão recebendo ao tentar jogar o jogo, eles não podem jogá-lo. O erro ocorre porque o jogo não consegue se conectar com o servidor para as respostas. Obviamente, isso vai criar muitos problemas para você.

No entanto, isso pode ser resolvido facilmente se você for usar as soluções que listaremos neste guia. Explicaremos as soluções para que você possa executá-las facilmente e resolver o problema que está enfrentando. Com esta introdução, vamos começar com o guia.

Por que continuo recebendo League of Legends incapaz de conectar ao erro do servidor?

Muitos usuários estão presos ao League Of Legends Unable To Connect To Server. Os usuários não conseguem entender por que estão enfrentando esses problemas ao tentar jogar. Todos sabemos que League of Legends é um jogo multiplayer online, por isso é necessário que ele se conecte ao servidor para dar ao jogador acesso aos outros usuários que estão jogando o jogo.

Mas quando os usuários abrem o jogo para jogá-lo, eles obtêm os problemas de não é possível conectar-se ao servidor. Existem vários motivos disponíveis para a causa do problema. Vamos listar os motivos da causa dos problemas para que você possa entender por que está enfrentando o problema.

Conectividade de rede: Quem não sabe, mas a conectividade de rede pode ser um dos motivos pelos quais você pode estar enfrentando problemas. Você enfrentará o problema se o seu sistema estiver conectado a uma conexão de internet de baixa velocidade.

Quem não sabe, mas a conectividade de rede pode ser um dos motivos pelos quais você pode estar enfrentando problemas. Você enfrentará o problema se o seu sistema estiver conectado a uma conexão de internet de baixa velocidade. Problema do servidor: Os servidores do jogo também podem ser a causa do problema. Se houver alguma interrupção, manutenção ou atualização do servidor, você enfrentará o problema.

Os servidores do jogo também podem ser a causa do problema. Se houver alguma interrupção, manutenção ou atualização do servidor, você enfrentará o problema. Configurações do sistema ou aplicativos de terceiros: As configurações do sistema do Firewall do Windows e os aplicativos de terceiros instalados no sistema também podem causar problemas na execução do jogo.

As configurações do sistema do Firewall do Windows e os aplicativos de terceiros instalados no sistema também podem causar problemas na execução do jogo. Problemas de driver de rede: Os usuários que não atualizam seus drivers de rede há muito tempo provavelmente enfrentarão esses problemas.

Os usuários que não atualizam seus drivers de rede há muito tempo provavelmente enfrentarão esses problemas. Erros menores: Pode haver alguns pequenos bugs no jogo ou no sistema, então você está enfrentando o mesmo problema.

Pode haver alguns pequenos bugs no jogo ou no sistema, então você está enfrentando o mesmo problema. Problemas de atualização: Se o jogo não for atualizado por muito tempo, também pode resultar em muitos problemas.

Se o jogo não for atualizado por muito tempo, também pode resultar em muitos problemas. Outros problemas: Existem algumas outras razões pelas quais você pode enfrentar um problema com o jogo. Alguns deles são antivírus, permissão adequada, configurações do jogo, etc.

Consertar League of Legends não consegue se conectar ao servidor

Estamos aqui com algumas das soluções comuns que você pode tentar corrigir os problemas de League of Legends Unable to Connect to Server. As soluções listadas abaixo são simples e comuns e podem ajudá-lo a resolver o problema. Certifique-se de verificá-los.

Verifique a conexão com a Internet: Os usuários que enfrentam o problema devem verificar a velocidade da internet, se sua internet é estável ou não. Se a conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente, você enfrentará o problema. Você terá que corrigir e aumentar a velocidade de conexão com a internet para resolver o problema com Leagues of Legend.

Os usuários que enfrentam o problema devem verificar a velocidade da internet, se sua internet é estável ou não. Se a conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente, você enfrentará o problema. Você terá que corrigir e aumentar a velocidade de conexão com a internet para resolver o problema com Leagues of Legend. Desative o Firewall do Windows: Muitas vezes, o Firewall do Windows também causa muitos problemas na execução do jogo. Sugerimos que os usuários verifiquem se o Firewall do Windows está causando algum problema. Você pode fazer isso facilmente desativando o Firewall do Windows.

Muitas vezes, o Firewall do Windows também causa muitos problemas na execução do jogo. Sugerimos que os usuários verifiquem se o Firewall do Windows está causando algum problema. Você pode fazer isso facilmente desativando o Firewall do Windows. Verifique se há atualizações de driver de rede: O driver de rede desempenha um papel importante na conectividade do jogo com seu servidor. O driver de rede é responsável pelas conexões feitas em seu sistema usando a internet. Tente atualizar seus drivers de rede e veja se isso corrige o problema.

O driver de rede desempenha um papel importante na conectividade do jogo com seu servidor. O driver de rede é responsável pelas conexões feitas em seu sistema usando a internet. Tente atualizar seus drivers de rede e veja se isso corrige o problema. Inicie o jogo no modo administrador: Muitas vezes, as permissões concedidas ao sistema também causam muitos problemas na execução do jogo. Se o jogo não tiver permissões de administrador, é provável que os usuários enfrentem vários problemas. Sugerimos que você siga as etapas para iniciar o jogo no modo administrador. Passos: Clique com o botão direito do mouse no arquivo exe do jogo -> Selecione a opção Executar como administrador -> Dê a confirmação e espere o jogo começar.

Muitas vezes, as permissões concedidas ao sistema também causam muitos problemas na execução do jogo. Se o jogo não tiver permissões de administrador, é provável que os usuários enfrentem vários problemas. Sugerimos que você siga as etapas para iniciar o jogo no modo administrador. Clique com o botão direito do mouse no arquivo exe do jogo -> Selecione a opção Executar como administrador -> Dê a confirmação e espere o jogo começar. Reinicie o sistema: Você também pode tentar reiniciar o sistema para resolver o problema. Há chances de que o jogo não esteja funcionando devido a alguns pequenos bugs ocorridos devido à inicialização incorreta dos serviços. Será bom para os usuários reiniciar o sistema e verificar se o jogo começa a rodar depois disso. Você pode fazer isso por Pressione ALT + F4 na tela inicial -> Selecione Reiniciar -> pressione OK.

Maneiras de corrigir a impossibilidade de conectar ao servidor em League of Legends

Se você tentou as soluções comuns listadas acima e ainda enfrenta o mesmo problema, não se preocupe. Vamos listar algumas outras soluções pelas quais o erro do jogo provavelmente será resolvido. Vamos dar uma olhada.

Verifique o status do servidor

Os usuários que enfrentam o problema devem verificar se os servidores do jogo estão funcionando bem ou não. Há chances de o jogo não estar funcionando e mostrando o erro porque alguma manutenção está acontecendo ou o servidor está enfrentando interrupções. Isso acontece principalmente com os servidores do jogo, pois eles continuam vendo tráfego alto.

Assim, sugerimos que os usuários verifiquem o status do serviço de League of Legends para garantir que os servidores estejam funcionando corretamente. Caso haja algum relato de paralisações ou manutenções, aguarde o momento de sua correção. Isso ocorre porque não há benefício em usar nenhum método para corrigir os problemas, pois isso não ajudará você.

Desativar conexões do servidor proxy

O problema de não se conectar ao servidor também pode surgir se você estiver usando Proxy Server Connections. Para quem não sabe, as conexões do servidor proxy são usadas para melhor segurança e privacidade. Mas pode causar muitos problemas de instabilidade, então o jogo pode não conseguir fazer a conexão adequada. Portanto, sugerimos que os usuários desativem as conexões do servidor proxy e verifiquem se o problema foi resolvido ou não. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para desativar as conexões do servidor proxy.

Abra o Menu Iniciar .

. Procurar opções de Internet .

. Agora, abra o mais relevante resultado da pesquisa.

Vou ao Aba Conexão.

Desmarcar a opção de Servidores Proxy.

Aplicar as mudanças.

as mudanças. Sugerimos que você reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Liberar DNS

Às vezes, as configurações das conexões de rede também causam muitos problemas. A melhor maneira de resolver isso é liberar o DNS. Muitos usuários tentaram isso e conseguiram resolver o problema rapidamente. Você pode fazer isso seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o Prompt de comando no Executar como administrador opção.

no opção. Agora digite o comando um por um, que estão listados abaixo.

ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /flushdns

Depois de executar todos os comandos acima com sucesso, feche o prompt do CMD.



Agora, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Limpe o Cache

O problema do erro do servidor com o jogo também pode começar se os arquivos de cache não estiverem funcionando corretamente. Muitos usuários relataram isso. Sugerimos que os usuários excluam os arquivos de cache do jogo para resolver o problema que estão enfrentando. Esta solução provavelmente irá ajudá-lo se o jogo não estiver funcionando devido ao problema dos arquivos de cache. Listamos as etapas abaixo, portanto, verifique-as.

Abrir Correr .

. Cole o comando, que está listado abaixo.

%ProgramData%/League of Legends

Agora, exclua todos os arquivos, exceto LocalContent e Disclaimer.

Depois disso, exclua o League of Legends depois de ir para a pasta listada em Correr de novo.

%AppData% -> Delete the League of Legends Folder

Reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique os arquivos do jogo

Há chances de você estar enfrentando o problema devido a algum problema ocorrido com os arquivos do jogo. Sim, vários problemas ocorrerão com seu jogo se o arquivo instalado não estiver funcionando corretamente, corrompido ou ausente. Sugerimos que todos os usuários usem o recurso Verificar integridade dos arquivos do jogo. Listamos as etapas; certifique-se de segui-los corretamente para reparar os arquivos do jogo.

Primeiro de tudo, você tem que baixar Ferramenta de reparo de motim . Você pode baixá-lo a partir do link.

. Você pode baixá-lo a partir do link. Quando você é baixando a ferramenta, certifique-se de fazer isso para sua própria região.

a ferramenta, certifique-se de fazer isso para sua própria região. Uma vez o Ferramenta de reparação é baixado, execute-o em administrador modo.

Depois disso, selecione o jogo para o qual você vai verificar e reparar os arquivos do jogo.

para o qual você vai verificar e reparar os arquivos do jogo. Uma vez que você tenha selecionado o jogo em seguida, verifique o Opção Forçar Repatch .

em seguida, verifique o . Clique Começar e aguarde até que o processo seja concluído.

Depois de concluído o processo, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

e verifique se o problema foi resolvido. Se o problema não foi resolvido então coletar os registros relatado pela ferramenta de reparo.

então relatado pela ferramenta de reparo. Agora, enviar os logs relatados ao suporte ao cliente. Eles o ajudarão depois disso a resolver o problema.

É importante que os usuários tenham certeza de que estão usando a versão mais recente do jogo League of Legends. Em caso de dúvida, sugerimos que os usuários acessem a loja do jogo e verifiquem se há atualizações disponíveis para o jogo ou não. Se você vir alguma atualização disponível para o jogo, faça o download. Às vezes, a versão desatualizada do jogo não funciona corretamente.

É bom para os usuários garantir que estão usando a versão mais recente do Windows em seu sistema. Se eles não estiverem usando o Windows mais recente, é provável que vários problemas comecem a ocorrer com os aplicativos e jogos instalados em seu sistema.

Sugerimos que todos os usuários verifiquem a atualização do Windows no sistema para evitar que tais problemas ocorram. Você pode verificar as etapas listadas abaixo para saber mais sobre as atualizações mais recentes do Windows que está usando.

Abrir Configurações no seu PC.

no seu PC. Agora, vá para o atualização do Windows na barra lateral esquerda.

na barra lateral esquerda. Clique em Verifique se há atualizações .

. Se houver atualizações disponíveis, certifique-se de baixá-las.

Depois que a atualização for baixada e instalada, reinicie o sistema.

Verifique se o problema foi resolvido ou não.

Conclusão

Os usuários ficaram frustrados por causa dos problemas de servidor que estavam enfrentando no jogo League of Legends. Neste guia, adicionamos todas as informações essenciais através das quais os usuários poderão resolver os problemas que enfrentam com o jogo. Esperamos que este guia o ajude muito a corrigir o problema do League Of Legends Unable To Connect To Server.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: