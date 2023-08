Leagues Cup 2023: Nashville vence Monterrey e enfrentará Inter Miami na final da Leagues Cup

Nashville foi melhor e mais convincente do que monterreyo time da MLS se posicionou com autoridade e derrotou o mexicanos 0-2 para avançar para a final da Copa das Ligas contra Lionel MessiInter Miami.

Nashville mostrou superioridade ofensiva desde o início do jogo. A primeira jogada que fez Rayados tremer foi um chute de fora da área de Hany Mukhtar.

O jogador alemão acertou a bola com a parte interna do pé que passou pelo goleiro Estevão Andradamas um jogador do equipe MLS estava impedido e o árbitro Walter Lopes de Guatemala retomou o gol.

O gol anulado foi um tapa na cara que acordou monterrey para cima, o time mexicano passou a ter mais posse de bola.

Foi então que Sergio Canales, Monterrey’s mais nova joia, deu um belo chute de fora da área, mas Pânico fez uma incrível defesa de mergulho para evitar listrado de assumir a liderança.

O jogador que criou mais perigo ao longo do jogo foi Mukhtarque organizou Nashville ofensa e testado andrade em todos os momentos, porém, não conseguiu dar a liderança ao seu time, e o primeiro 45 minutos terminou em um empate 0-0.

Nashville fez isso com classe

listrado treinador Fernando Ortiz fez duas jogadas no intervalo: Eric Aguirre e João Rojas saiu e Jordi Cortizo e Vctor Guzman veio. Para Nashville, Sam Surridge veio para Teal Bunbury.

O Rayados começou o segundo tempo com a posse de bola, mas não conseguiu entrar em profundidade. A jogada mais perigosa foi quando Medina se aproximou do gol pela lateral direita. O colombiano caiu dentro da área, mas o árbitro concluiu que não houve falta na jogada após checar o VAR.

Jordi Cortizo revolucionou o Monterrey contra o LAFC, e contra o Nashville não foi exceção, o meio-campista acertou vários chutes perigosos em direção ao gol do Panicco, mas não teve sucesso em suas tentativas.

Aos 67 minutos, Sam Surridge, do Nashville, recebeu de Mukhtar, que foi o melhor jogador da partida, e chutou rasteiro em direção ao gol, batendo o goleiro mexicano e colocando o time da MLS na liderança.

Tudo Messi. Metade do tempo

Nashville garante uma final da MLS Leagues Cup

Após o primeiro gol dos donos da casa, as coisas pioraram para monterrey.

Nashville continuou atacando e dominando o jogo sem dar listrado muitas oportunidades para empatar.

Aos 74 minutos Surridge poderia ter dado a sua equipe um vantagem de 0-2 mas seu gol foi anulado porque ele estava impedido.

Para os mexicanos, Funes Mori teve uma oportunidade de ouro no 89º minuto para empatar o jogo, mas seu chute foi muito fraco e Pânico teve tempo de pegar a bola antes que ela entrasse.

O árbitro acrescentou seis minutos de tempo extra, durante o qual monterrey partiu para o ataque, mas o time não conseguiu empatar.

Para piorar as coisas, Sofisticado colocar o prego final no caixão para listrado com gol na 96º minuto que derrubou a casa.

listrado agora vai jogar contra Philadelphia Union no jogo do 3º lugar do Taça das Ligas enquanto Nashville jogará contra a Inter de Milão no Final próximo sábado, 19 de agosto no Parque GEODIS no 18:00 ET.