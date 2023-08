Leagues Cup 2023: torcedores do Inter Miami e do FC Dallas se envolvem em uma briga brutal após a partida

Inter Miami garantiu uma vaga de última hora nas quartas de final da Copa das Ligas contra FC Dallas. Faltando dez minutos para o final do jogo, Leo Messi mais uma vez fez a sua magia e resolveu um jogo que visava a eliminação para David Beckhamdo lado. O argentino marcou dois gols, incluindo um golaço de bola parada, e ainda deu uma assistência para levar o jogo para a prorrogação e depois para a disputa de pênaltis.

Mas toda a emoção no relvado ultrapassou as questões puramente desportivas e houve uma altercação ocasional à margem do estádio, onde um grupo de adeptos se envolveu numa briga. As imagens da luta que viralizaram nas redes sociais.

Três homens e uma mulher trocam socos em uma das arquibancadas do estádio onde aconteceu a partida. Também pode ser visto que nem os seguranças nem outros apoiadores intervieram para interromper a luta.

No final, a vitória foi do lado do Inter Miami. A disputa de pênaltis foi aberta pelo próprio Messi, seguido por Sergio Busquets, Leonardo Campana, Kamal Miller e fechado por Benjamim Cremaschique entrou como reserva tardia e marcou um gol crucial para quebrar a vantagem de dois gols.