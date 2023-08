LeBron James, Bronny em Minnesota após parada cardíaca, visitando a Clínica Mayo

Lebron James e seu filho bronny viajaram para Minnesota … em um esforço para buscar tratamento adicional para o hooper da USC após o susto médico do mês passado.

Após uma de suas visitas ao centro médico na segunda-feira … a dupla – mais alguns amigos – jantou no Terza Ristorante no centro da cidade, embora quando eles saíram, eles foram cercados por uma multidão de fãs.

Em vídeo do local, obtido por TMZ Sportsvocê pode ver Bronny – vestindo uma camisa branca e jaqueta preta – saindo primeiro pela porta dos fundos do restaurante … com LBJ não muito atrás.