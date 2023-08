LeBron James janta com Drake em Toronto e encontra Draymond Green para show

Tele Carnaval Caribenho de Toronto 2023mais conhecido como Caribana desfile, começou quinta-feira. Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James foi flagrado jantando com o rapper canadense Drake antes de ligar com Draymond Verde do Golden State Warriors em um Brent Faiyaz concerto mais tarde naquela noite.

James, 38, estava cercado por uma grande multidão enquanto comia no UM restaurante em Yorkville com Drake, que está de volta para casa em uma pausa rápida de seu It’s All a Blur Tour.

Fred VanVleet, ex-astro do Toronto Raptors, também estava no restaurante, que James visitou no ano passado enquanto estava na cidade para sediar a festa anual Lavelle Daylight durante o Toronto Caribbean Carnival.

Este ano, James sediou o Brisa de verão festa no Lavelle piscina e pátio na cobertura na sexta-feira, mas estava festejando desde a noite anterior.

James, Green e agente rico paulo foram vistos cantando junto com Brent Faiyaz na noite de quinta-feira após o jantar do rei com Drake. Maverick Carter também estava com o grupo.

LeBron James de bom humor após o susto de saúde de Bronny

Bronny James foi visto recentemente jantando em Santa Monica com seu pai LeBron, mãe Savannah e os irmãos Bryce e Zhuri, menos de duas semanas depois de sofrer uma parada cardíaca em USC.

James está aparentemente de bom humor, apesar do problema de saúde, evidenciado por seu tempo em Toronto, onde passará pelo menos mais um dia.

VanVleet, 29, dará uma festa Caribana no sábado e James provavelmente estará lá comemorando o ex-Raptor.

DaBaby e DJ WhooKid são duas das principais atrações que farão do fim de semana um sucesso, junto com a presença de James, é claro.