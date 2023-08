Lei que permite uso de previdência privada como garantia para empréstimos é sancionada por Alckmin

No último dia 24, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou uma lei que traz mudanças significativas no cenário financeiro brasileiro. Agora, é possível utilizar planos de previdência privada como garantia para obtenção de empréstimos bancários, marcando um importante passo na busca por alternativas de crédito.

Nova lei de garantia de empréstimos: uso de previdência privada e seguros de vida

Além disso, a nova norma também estende esse benefício aos contratantes de seguros de vida em regime de capitalização. Assim, abrindo novas oportunidades para os cidadãos que buscam soluções financeiras mais flexíveis.

Autoria e aprovação no Congresso: uma nova perspectiva financeira

O projeto que originou essa inovadora lei é fruto do Poder Executivo, apresentado através do Ministério da Fazenda. Após passar por um processo de avaliação e discussão, o Congresso aprovou a medida no mês anterior, preparando o terreno para uma mudança significativa nas relações financeiras do país.

Desse modo, a oficialização do texto ocorreu por meio da publicação no Diário Oficial da União (DOU), marcando um novo marco na legislação econômica brasileira.

Uma nova possibilidade: utilizando planos de previdência e seguros de vida como garantia

A lei recém-sancionada traz consigo um grande impacto para aqueles que possuem planos de previdência complementar aberta. Agora, está oficialmente autorizado o uso do direito de resgate dos recursos desses planos como garantia em operações de crédito.

Além disso, contratantes de seguros de vida em regime de capitalização, cotistas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e titulares de títulos de capitalização também são beneficiados por essa nova norma.



Regulamentação e contratação

A regulamentação dos dispositivos presentes na nova lei ficará a cargo do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho Monetário Nacional. A legislação também estabelece que o oferecimento da garantia será formalizado por meio de um contrato específico, assinado tanto pelo tomador do crédito quanto pela entidade de previdência complementar.

Ou ainda, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, instituição administradora do Fapi, conforme o caso. Dessa forma, a segurança jurídica é garantida para todas as partes envolvidas no processo.

Impacto no mercado financeiro e benefícios para os cidadãos

Uma das principais motivações por trás dessa nova lei é a promoção da redução das taxas de juros, assim como a ampliação do crédito e dos prazos para reembolso de empréstimos. Especialmente para aquelas pessoas que não possuem outras formas de oferecer garantias às instituições financeiras, essa mudança representa uma chance de acessar recursos financeiros de maneira mais acessível e flexível.

Fomentando a oferta de crédito e reduzindo a inadimplência

Ao oferecer planos de previdência complementar aberta e seguros de vida em regime de capitalização como garantia, a nova legislação tende a diminuir o risco de inadimplência. Desse modo, proporcionando um cenário mais favorável para a oferta de crédito.

Isso, por sua vez, deve incentivar a disponibilização de empréstimos com taxas de juros mais atrativas, além de prazos de pagamento estendidos. Além disso, a capacidade de pagamento dos tomadores será melhorada. Desse modo, contribuindo para a redução da inadimplência, um cenário positivo tanto para os cidadãos quanto para a economia como um todo.

Uma nova abordagem financeira

A recente sanção da lei que permite o uso de planos de previdência privada e seguros de vida como garantia para empréstimos bancários traz uma nova perspectiva para o cenário econômico brasileiro. Em suma, com isso, espera-se um impulso na oferta de crédito com condições mais vantajosas, beneficiando aqueles que buscam recursos financeiros para suas necessidades.

Desse modo, ao reduzir o risco de inadimplência e incentivar a disponibilidade de crédito, essa medida representa um passo significativo em direção a um sistema financeiro mais inclusivo e dinâmico. Portanto, é importante acompanhar os desdobramentos desse cenário e seu impacto na economia nacional.