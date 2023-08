Lenda do Cowboys choca torcedores com interpretação do hino nacional em jogo do HOF

Dallas Cowboys lenda DeMarcus Ware surpreendeu os fãs da NFL com sua interpretação questionável do Star-Spangled Banner na quinta-feira para iniciar o Jogo do Hall da Fama do Futebol Profissional de 2023 entre o New York Jets e o Cleveland Browns em Canton, Ohio.

Ware, 41, é um homenageado do HOF em 2023. Ele se aposentou em 2017 após 12 anos na liga, passando nove temporadas em Dallas antes de ingressar no Denver Broncos, onde venceu o Super Bowl 50.

Sua entrega apaixonada do hino nacional foi o suficiente para conquistar o respeito de muitos fãs, mas ainda recebeu muitas críticas.

É claro que ele não é um cantor profissional, embora sua bravura para executar a música clássica em frente a um estádio lotado deva ser aplaudida.

A conta oficial do X do Pro Football HOF compartilhou o vídeo e deu flores a Ware.