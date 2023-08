Lesões roubaram Odell Beckham Jr. de um contrato potencial de $ 200 milhões com a NFL, diz Chad ‘Ochocinco’ Johnson

Odel Beckham Jr. poderia ter atingido um dia de pagamento ainda maior, não fosse por seus problemas de lesão. Ex-receptor amplo Chade “Ochocinco” Johnson está convencido de que as lesões impediram o dinâmico wideout de reescrever a história da NFL.

“Cara, esse é o nosso cara”, Johnson compartilhou abertamente com o ex-jogador Panteras quarterback cam newton em seus “Um e Oito Espetáculo” estréia. “Desejando que pudéssemos voltar no tempo e eliminar essas lesões. Estou lhe dizendo, ‘O’ poderia ter conseguido o primeiro negócio de $ 200 milhões. Ele é mais que um jogador de futebol. Ele tem essa dimensão extra.”

No cenário atual, Beckham fechou um contrato de um ano e US$ 15 milhões com os Ravens na tentativa de se recuperar de uma lesão no joelho sofrida durante o recente carneiros‘ Triunfo do Super Bowl.

Beckham, um produto da LSU, parecia destinado à grandeza com suas capturas de cair o queixo durante sua passagem inicial pelos Giants, o que prontamente levou a um pagamento substancial: um contrato de US $ 95 milhões por cinco anos com os Giants a partir de 2018. No entanto, as coisas pioraram rapidamente para Beckham. Em 2019, ele foi negociado dos Giants para os Browns, seguido por uma parte substancial da temporada de 2020 passada de lado devido a um ACL rompido.

As coisas foram para baixo

Após seu retorno aos Browns após o revés no joelho, Beckham encontrou insatisfação em seu papel na equipe, resultando em sua libertação em novembro de 2021, depois que seu pai expressou preocupação com seu uso por meio de uma postagem na mídia social.

Ele então encontrou seu caminho para o Rams, onde desempenhou um papel fundamental em sua jornada no Super Bowl – embora terminando com outra ruptura do ACL durante a partida do campeonato. Ao longo de sua recuperação, várias equipes disputaram o talento de Beckham, mas não foi até esta primavera que os Ravens finalmente garantiram seu compromisso.

A expectativa continua alta para o retorno de Beckham ao nível do Pro Bowl que ele exibiu durante suas três temporadas iniciais com os Giants, e a confiança não se limita apenas ao ataque de Baltimore.

“Eu malhei com ele”, afirmou Newton. “Sua habilidade de rastreamento, crucial para um recebedor, é notável. Seu talento para rastrear a bola é como um radar. Assim que a bola é lançada [whistles], ele está nisso. Você pode vê-lo analisando seu giro e trajetória. Aquele treino dele com uma mão… é pura arte.”