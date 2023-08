LG lança NOVA TV de 97 polegadas com valor ASSUSTADOR!

A nova TV LG de 97 polegadas está finalmente disponível fora da Coréia do Sul, e o preço chama a atenção. Esta inovadora TV OLED M da linha Signature da LG, notável pela quase total ausência de fios, foi lançada globalmente e está gerando muita conversa.

A tecnologia por trás da nova TV LG de 97 polegadas

O que torna esta TV única é a chamada “Zero Connect Box”, uma tecnologia que permite a transmissão sem fio do conteúdo de dispositivos como consoles de jogos, set-top boxes e players de Blu-ray para a TV com até 4K 120Hz. Isso significa que, além da energia, você não precisa conectar nada diretamente à TV.

A chegada global da nova TV LG de 97 polegadas

A nova TV LG de 97 polegadas estará disponível no Reino Unido a partir de setembro, com um preço surpreendente de £27,999.99 (aproximadamente R$ 193.700,00 na conversão atual). Além disso, a LG lançará outros dois tamanhos de TV, a OLED evo de 83 polegadas por £7,999.99 (cerca de R$ 55.500,00) e a OLED evo de 77 polegadas por £5,999.99 (aproximadamente R$ 41.600,00), ambas equipadas com a mesma tecnologia “Zero Connect”.

Os preços e a disponibilidade nos Estados Unidos ainda não foram anunciados, mas a LG afirmou que a TV estará disponível na América do Norte e na Europa ainda este ano. Na Coreia do Sul, a TV já está disponível desde o início de janeiro por 45.800.000 won, o que corresponde a aproximadamente R$ 193.500,00, já com impostos inclusos.

Funcionalidades adicionais

A nova TV LG de 97 polegadas suporta áudio Dolby Atmos, HDR Dolby Vision e tem G-Sync para oferecer taxas de atualização variáveis com hardware Nvidia. Há três portas HDMI 4K 120Hz na Zero Connect Box da TV, além de duas USB-A, Ethernet e áudio óptico.

Além da conectividade sem fio, a TV é quase idêntica à LG’s G3 OLED, conforme apontado pelo FlatPanelsHD. A LG afirma que sua tecnologia proprietária de transmissão AV oferece até três vezes a velocidade do Wi-Fi 6E. Será interessante ver qual será a latência desta solução sem fio, especialmente porque as TVs OLED são frequentemente recomendadas para jogos graças aos seus tempos de resposta quase instantâneos aos pixels.