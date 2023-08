Liber ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE; Veja mais!

A Liber, empresa one-stop-shop da cadeia produtiva que oferece soluções de serviços financeiros e conecta grandes empresas com seus fornecedores e varejistas, está contratando funcionários na capital paulista. Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a atuação da empresa, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Crédito (Jr/Pl) | Liber – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Product Manager – Crédito/Garantias (Sênior) | Delivery – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Ruby on Rails Developer (Pl/Sr) | Delivery – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Desenvolver e refatorar features e realizar customizações do produto. Desenvolver e manter código de qualidade seguindo padrões de desenvolvimento modernos. Lidar com o processamento assíncrono de mensagens, conectando sistemas da Liber, bancos e clientes.

Mais sobre a Liber

Sobre a Liber, é interessante frisar que a empresa é uma one-stop-shop que conecta toda a cadeia produtiva e o único player que entende as necessidades de cada entidade atuante da cadeia de produção. Tem à disposição soluções de recebimentos, pagamentos, crédito e conciliação com baixo esforço de implementação.

Além disso, utiliza tecnologia para garantir uma conexão única com os sistemas das empresas, que passam a ser capazes de implementar estruturas financeiras modernas e sustentáveis. Isto é, trata-se de uma companhia que só cresce ao longo dos últimos anos!

Como se candidatar em uma das vagas acima?

Bom, agora que as vagas da Liber já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

