liberada renegociação de dívidas com até 70% de desconto; veja como garantir

O SERASA está trazendo uma ótima oportunidade para você fazer a renegociação de suas dívidas com descontos de até 70%! Agora você poderá limpar seu nome e voltar a ter crédito na praça. O Projeto Serasa na Estrada está percorrendo o país, levando seus serviços de consulta de pontuação de crédito, negociação de dívidas, solicitação de empréstimos e cartões de crédito, unificação de pagamentos e contratação de serviços por meio da carteira digital.

Conheça o Projeto Serasa na Estrada

O caminhão do Projeto Serasa na Estrada saiu de Porto Alegre (RS) no dia 8 de agosto e já está em Florianópolis (SC), no Largo da Alfândega. Essa unidade móvel está ainda mais moderna e traz uma novidade: em cada estado, um artista local criará um painel que ficará exposto na parte externa do veículo.

Para garantir um atendimento eficiente, a população contará com 6 atendentes presenciais, além de outros que trabalharão remotamente. Dessa forma, todos terão a oportunidade de renegociar suas dívidas de forma mais fácil e rápida.

“Através do caminhão, queremos mostrar a nova Serasa: uma empresa acolhedora, que facilita a vida dos brasileiros em relação às finanças pessoais… O objetivo é levar os serviços e orientações sobre como lidar com o dinheiro, especialmente para quem tem acesso digital limitado ou pouca afinidade e confiança na internet”, afirma Clara Aguiar, uma das especialistas que acompanham a caravana.

Próximas paradas confirmadas

Confira abaixo as datas já confirmadas do Projeto Serasa na Estrada:

22/08: Curitiba – PR 29/08: São Paulo – SP 05/09: Campinas – SP 12/09: Rio de Janeiro – RJ

Além dessas cidades, a unidade móvel também passará por outros municípios, mas as datas ainda não foram confirmadas. São eles:

Vitória – ES

Belo Horizonte – MG

Campo Grande – MS

Goiânia – GO

Brasília – DF

Salvador – BA

Aracaju – SE

Maceió – AL

Recife – PE

João Pessoa – PB

Natal – RN

Fortaleza – CE

Teresina – PI

São Luís – MA

Belém – PA

Manaus – AM



Você pode acompanhar a viagem e verificar as próximas datas através do site do SERASA na estrada.

Renegocie suas dívidas e recupere sua tranquilidade financeira

A oportunidade de renegociar suas dívidas com até 70% de desconto é uma excelente chance de voltar a ter uma situação financeira mais equilibrada. O SERASA, com sua vasta experiência no mercado, está oferecendo essa oportunidade para ajudar a população a se reorganizar e recuperar a tranquilidade financeira.

Consulta de pontuação de crédito

No Projeto Serasa na Estrada, além da renegociação de dívidas, você também poderá realizar a consulta de sua pontuação de crédito. Essa informação é fundamental para entender como as instituições financeiras enxergam você como pagador. Com a pontuação em mãos, você terá uma visão clara de sua situação atual e poderá tomar decisões mais conscientes em relação às suas finanças.

Negociação de dívidas

A renegociação de dívidas é uma ótima maneira de quitar seus débitos de forma mais acessível. Com os descontos oferecidos pelo SERASA, você poderá reduzir consideravelmente o valor total da dívida e encontrar uma forma de pagamento que caiba no seu bolso. Dessa forma, você poderá quitar suas dívidas de forma mais tranquila e voltar a ter seu nome limpo no mercado.

Solicitação de empréstimos e cartões de crédito

Além da renegociação de dívidas, o Projeto Serasa na Estrada também oferece a possibilidade de solicitar empréstimos e cartões de crédito. Com a orientação dos atendentes, você poderá entender as melhores opções disponíveis e escolher aquela que mais se adequa às suas necessidades. Essa é uma oportunidade de ter acesso a crédito de forma consciente e responsável, evitando endividamentos futuros.

Unificação de pagamentos e contratação de serviços na carteira digital

Outro serviço oferecido pelo Projeto Serasa na Estrada é a unificação de pagamentos e a contratação de serviços na carteira digital. Essa é uma forma prática e segura de organizar seus pagamentos em um único lugar, facilitando o controle de suas finanças. Além disso, você também poderá contratar serviços diversos, como seguros e planos de telefonia, diretamente pela carteira digital.

Ademais, o Projeto Serasa na Estrada é uma iniciativa que visa levar serviços financeiros de qualidade para a população. A renegociação de dívidas com descontos de até 70% é uma excelente oportunidade para colocar suas finanças em ordem e recuperar a tranquilidade financeira. Acompanhe as datas e não perca a chance de participar desse projeto que pode transformar sua vida financeira. Renegocie suas dívidas, limpe seu nome e volte a ter crédito na praça com o SERASA!