Liberadas mais de 6 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai preencher mais de 6 mil vagas em cursos técnicos gratuitos. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar e adquirir conhecimentos específicos em diversas áreas. As vagas estão distribuídas em diferentes campi, sendo algumas destinadas a quem já concluiu o ensino médio e outras para quem ainda está cursando essa etapa.

Cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes

No Instituto Federal, os interessados têm a possibilidade de escolher entre cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. Os cursos técnicos integrados são aqueles em que é possível fazer a formação técnica e o ensino médio na mesma instituição. Já os cursos técnicos concomitantes são direcionados a quem deseja fazer o ensino médio em outra escola, enquanto os cursos técnicos subsequentes são para aqueles que já concluíram o ensino médio.

Vagas do Instituto Federal em São Paulo

O Instituto Federal de São Paulo oferece diversas vagas em diferentes campi. Confira abaixo alguns dos locais onde os cursos serão ministrados:

Araraquara

Avaré

Barretos

Birigui

Boituva

Bragança Paulista

Campinas

Campos do Jordão

Capivari

Caraguatatuba

Catanduva

Cubatão

Guarulhos

Hortolândia

Ilha Solteira

Itapetininga

Itaquaquecetuba

Jacareí

Jundiaí

Matão

Piracicaba

Pirituba

Presidente Epitácio

Registro

Salto

São Carlos

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Miguel Paulista

São Paulo

São Roque

Sertãozinho

Sorocaba

Suzano

Tupã

Provas e inscrições do Instituto Federal

As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 22 de outubro, na mesma cidade em que o curso acontecerá. Serão 30 questões abordando conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Para participar da seleção, os interessados devem fazer a inscrição pelo site do processo seletivo até o dia 3 de setembro. Cada candidato só pode selecionar um curso e é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição, que varia de acordo com o tipo de curso escolhido.

R$ 50 para os cursos técnicos integrados

R$ 20 para os cursos técnicos concomitantes ou subsequentes



O pagamento pode ser realizado por PIX, Cartão de Crédito ou boleto. É importante ressaltar que os pedidos de isenção da taxa já foram recebidos no mês de agosto. Para obter mais informações sobre o processo seletivo, é fundamental ler atentamente o Edital disponibilizado pelo Instituto Federal.