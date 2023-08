LIBERADO NOVO DESCONTO para compra de carros 0Km; veja quem pode desta vez

Muitas vezes, quando se fala em descontos na compra de carros zero quilômetro, as pessoas associam essa oportunidade apenas às categorias de pessoas com deficiência (PcD) ou produtores rurais.

Carros para CNPJ com desconto: vantagens, processos e considerações

No entanto, uma opção pouco explorada é a possibilidade de comprar carros para CNPJ com desconto. Isso mesmo, empresas de qualquer porte podem se beneficiar de condições especiais oferecidas pelas fabricantes brasileiras.

Desconto em carros para CNPJ: como funciona?

Comprar carros com desconto para CNPJ é uma realidade que muitas fabricantes brasileiras disponibilizam. Dessa forma, os descontos podem variar consideravelmente, de 2,0% até impressionantes 30% do valor total do veículo, dependendo da marca e do modelo do carro em questão.

Contudo, diferentemente das isenções fiscais aplicadas em casos de carros para PcD, os descontos para CNPJ são concedidos diretamente pelas fabricantes. O cálculo do desconto geralmente leva em conta a marca, o modelo e a quantidade de veículos adquiridos pela empresa. Vale ressaltar que veículos utilizados para fins profissionais, como picapes e furgões, tendem a obter descontos mais atrativos.

Quem pode comprar um carro com desconto para CNPJ?

A boa notícia é que praticamente qualquer empresa formalizada, desde as grandes corporações até os microempreendedores individuais (MEIs), pode aproveitar os benefícios dos descontos para CNPJ. No caso dos MEIs, é importante lembrar que o valor do veículo não pode ultrapassar o limite de faturamento estabelecido para a categoria (R$81.000 em 2023).

Além disso, é necessário demonstrar que o valor do carro é compatível com o faturamento do MEI. Além disso, outro ponto relevante é que, para usufruir do desconto, é preciso adquirir um veículo novo, zero quilômetro.

O processo de compra



Conforme informações da Serasa, o procedimento para adquirir um carro com desconto para CNPJ é relativamente simples. Inicialmente, o interessado deve pesquisar as marcas e modelos disponíveis nas concessionárias.

Em seguida, ao entrar em contato com a concessionária, normalmente é requerida a apresentação do contrato social e da inscrição estadual da empresa para comprovar a regularidade do CNPJ.

Dessa forma, em alguns casos, outros documentos podem ser solicitados, especialmente se o pagamento for realizado por meio de financiamento. Uma vez que toda a documentação esteja em ordem, a compra do veículo pode ser efetivada.

A titularidade do veículo e implicações

De modo geral, é fundamental destacar que o carro adquirido por meio do CNPJ é registrado em nome da empresa. Dessa forma, isso implica que, caso haja atrasos no pagamento de impostos veiculares, a empresa poderá enfrentar restrições e consequências financeiras, como a negação de empréstimos futuros.

Além disso, a propriedade do veículo está vinculada às obrigações tributárias da empresa. Dessa forma, em situações de pendências financeiras, o veículo pode ser confiscado para quitar os valores devidos.

Uso do veículo e motoristas autorizados

Em suma, qualquer indivíduo que possua uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida pode conduzir um veículo adquirido com desconto para CNPJ. Desse modo, em caso de infrações de trânsito, é necessário identificar o condutor responsável, caso contrário, o valor da multa será dobrado.

Avaliando a viabilidade da compra

Enquanto descontos são sempre atrativos, é crucial ponderar algumas considerações antes de aproveitar essa oportunidade. Algumas desvantagens incluem:

Prazo de entrega do veículo

A entrega do carro comprado com desconto para CNPJ pode ser mais demorada. Essa demora decorre do fato de que esse tipo de compra é realizada diretamente com a fábrica, sem intermediários. Assim, o tempo de entrega é influenciado pela demanda, capacidade de produção e estoque da fabricante.

Garantia

É essencial verificar a duração da garantia oferecida pela fabricante para veículos adquiridos por meio do CNPJ. Como esses carros são destinados ao uso empresarial e tendem a ter maior quilometragem, a garantia costuma ser menor devido ao desgaste acelerado.

Prazo para revenda

A fim de evitar abusos, existe a regra que estipula que o proprietário deve manter o veículo adquirido por CNPJ por pelo menos 12 meses. Contudo, caso esse prazo seja desrespeitado, a empresa pode ser obrigada a reembolsar o valor do desconto obtido na compra.