Liberado pagamento do BOLSA FAMÍLIA para NIS de final 1

A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (18) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família e os beneficiários estão em festa no país. Milhares de segurados podem acessar a nova parcela do benefício, mas o valor liberado contempla apenas um grupo de beneficiários.

Todos os meses, o Governo Federal repassa o valor do Bolsa Família à Caixa Econômica, que faz o pagamento do benefício a milhões de pessoas no Brasil. Os repasses acontecem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Nesta sexta-feira (18), os beneficiários com NIS de final 1 são os contemplados com o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. Isso quer dizer que esses segurados podem movimentar o valor do benefício, que pode superar R$ 1.000.

Bolsa Família pode pagar mais de R$ 1.000

O valor do Bolsa Família continua animando os beneficiários. As parcelas superam R$ 1.000 para algumas famílias do país, que contam os dias para receber o benefício. Mas você sabe por que o valor pode ficar tão alto assim?

Em primeiro lugar, o Benefício de Renda de Cidadania garante o pagamento de R$ 142 por pessoa que faça parte da família dos beneficiários do Bolsa Família, e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, uma família composta por dois adultos e duas crianças teria direito a R$ 568 (R$ 142 x 4).

No entanto, o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 por cada usuário do Bolsa Família. Dessa forma, as famílias com até quatro pessoas têm o valor do benefício complementado pelo governo, para que alcance a parcela mínima de R$ 600. Contudo, esse valor pode até mesmo passar de R$ 1.000.

Benefícios adicionais elevam valor do Bolsa Família

Todos os usuários do Bolsa Família recebem, no mínimo, R$ 600 todos os meses. Entretanto, o Governo Federal está pagando benefícios adicionais para os segurados, aumentando o valor do repasse.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:



Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Segundo as regras do Bolsa Família, cada benefício se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles.

Por exemplo, uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos, terá direito à parcela mínima de R$ 600, acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.050 no mês (R$ 600 + R$ 450).

Veja como acessar o benefício pelo Caixa Tem

Em resumo, os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. A pessoa deve baixar o app na loja do smartphone e fazer o login, informando o CPF e a senha de cadastro. Dessa maneira, poderá utilizar os serviços oferecidos, conferindo o extrato do benefício, realizando transações via PIX ou até mesmo pagamento de contas.

Entretanto, caso seja o primeiro acesso, a pessoa deve seguir o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem; Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”; Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso; Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail; Em seguida, crie uma senha.

Após seguir esses passos, a pessoa deverá confirmar que tem acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo para um dos dois. Após isso, poderá utilizar os serviços do Caixa Tem.

Requisitos para não perder o benefício

Os usuários do Bolsa Família precisam ficar atentos para não perderem o benefício. O Governo Federal determina o cumprimento de alguns requisitos para manter a elegibilidade do Bolsa Família. Por isso, as famílias devem fazer o seguinte:

Realizar acompanhamento pré-natal;

Acompanhar calendário nacional de vacinação;

Acompanhar estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos;

Manter frequência escolar mínima de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica;

Atualizar o Cadastro Único a cada 24 meses (dois anos).

Calendário de pagamentos de agosto

O pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família se iniciou nesta sexta-feira (18). Os repasses continuarão até o final do mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (terça-feira);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (quinta-feira);

NIS de final 6: dia 25 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 7: dia 28 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 8: dia 29 de agosto (terça-feira);

NIS de final 9: dia 30 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 0: dia 31 de agosto (quinta-feira).