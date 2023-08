LIBERADO R$1MIL no CAIXA Tem HOJE

O Caixa Tem realmente se tornou uma ferramenta versátil e abrangente para diversos serviços financeiros, proporcionando conveniência e acesso a várias funcionalidades diretamente pelo celular. Entre os principais recursos oferecidos pelo aplicativo, destacam-se os recebimentos de benefícios, pagamento de boletos, empréstimos, entre outros.

O Caixa Tem vem desempenhando um papel importante na inclusão financeira e no acesso a serviços bancários para muitos brasileiros. E diz-se isso especialmente para aqueles que não têm fácil acesso a instituições bancárias tradicionais. No entanto, é importante estar ciente das taxas e condições associadas aos produtos oferecidos pelo aplicativo, como empréstimos e cheque especial, para tomar decisões financeiras acertadas.

Como obter os R$ 1 mil do Caixa Tem

É ótimo saber que a Caixa está oferecendo a opção de empréstimos através do aplicativo Caixa Tem. Isso pode ser uma solução conveniente para quem precisa de recursos financeiros adicionais. Aqui está um guia passo a passo sobre como solicitar um crédito através do aplicativo:

Acesse o caixa tem e faça login

Abra o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS) no seu dispositivo e faça login na sua conta utilizando suas credenciais de acesso.

Entre na área de empréstimos

Na tela inicial do aplicativo, procure pela opção “Empréstimo” ou algo semelhante que indique a disponibilidade de empréstimos.

Libere o acesso ao dispositivo

Se este for o seu primeiro acesso ao aplicativo em um dispositivo específico, pode ser que ele solicite permissão para acessar certas informações do seu dispositivo. Siga as instruções para conceder as permissões necessárias.



Você também pode gostar:

Faça a solicitação

Após acessar a área de empréstimos, toque na opção “Simular e Contratar” ou algo semelhante para iniciar o processo de solicitação.

Verificação de elegibilidade

O aplicativo irá verificar se você está elegível para receber o empréstimo. Isso pode incluir avaliações de crédito e outras informações financeiras.

Contratação do empréstimo

Se você for considerado elegível, siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para fazer a contratação do empréstimo. Isso pode incluir a escolha do valor desejado, o prazo de pagamento e outras condições.

Acompanhamento e confirmação

Após a solicitação do empréstimo, você poderá acompanhar o status da solicitação e receber informações sobre a aprovação.

Lembrando que os detalhes específicos podem variar com o tempo e as atualizações do aplicativo. Certifique-se de ler as informações fornecidas pelo aplicativo e compreender os termos e condições do empréstimo antes de finalizar a contratação. Como em qualquer empréstimo, é importante considerar cuidadosamente a sua capacidade de pagamento. Assim, avaliar se o empréstimo é uma opção financeiramente viável para você.

Quem tem direito ao empréstimo?

A Caixa oferece duas modalidades do Crédito Caixa Tem. A começar pelo Empreendedor PF, a alternativa está disponível para pessoas físicas com menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias em 31 de janeiro de 2022. Nesta opção, é possível fazer empréstimos de até R$ 1 mil com até 24 meses para pagar com taxa de até 3,99% ao mês.

Todo o procedimento para solicitar o crédito é realizado pelo aplicativo Caixa Tem. Ou seja, não é preciso procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer o pedido.

Já a modalidade Microempreendedor Individual – MEI está disponível para quem possui MEI há mais de doze meses. Para obter o crédito, é preciso ter um faturamento anual menor que R$ 81 mil e menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias em 31 de janeiro de 2022.

As condições são melhores nesta opção. Além do empréstimo de até R$ 3 mil, a taxa é de até 3,60% ao mês. A contratação dessa opção, no entanto, deve ser feita em uma agência da Caixa.

Cabe ressaltar que, ao acessar o site da Caixa Econômica Federal em 27 de julho de 2023, o banco informou que “o Crédito Caixa Tem está suspenso para novas contratações”. Não há previsão de retorno do programa.