Light VOLTA A CONTRATAR no RJ; Veja as mais de 50 VAGAS abertas!

A Light, uma das maiores empresas privadas do setor elétrico brasileiro, está com várias vagas de emprego disponíveis no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a marca, veja quais são os cargos vagos no presente momento:

Agente Administrativo JR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Agente de Relacionamento Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Agente de Serviços Jurídicos JR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Arquitetura de TI – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Faturamento Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Gestão da Qualidade Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Logística – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Patrimônio Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Recursos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Relações com Investidores Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Coordenador de Arquitetura Tecnológica – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Coordenador de Serviços de Rede – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Despachante de Alta Tensão – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Eletricista de Rede Aérea – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Eletricista de Rede Aérea (Poda) – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Eletromecânico de Usinas – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Engenheiro Pleno (P&D) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Executivo de Negócios Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico de Campo – Volta Redonda – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Light

Contando mais sobre a empresa, vale frisar que a Light é uma companhia presente em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo uma região com mais de 10 milhões de pessoas e somando 4 milhões de clientes.

Com mais de um século de atuação, a Light faz parte da vida do Rio de Janeiro, oferecendo produtos e serviços essenciais para o desenvolvimento econômico, social e cultural das localidades onde atua.

Como se candidatar ainda hoje?

Como a lista de vagas da Light já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.