Lil Tay não está morto, afirma que a mídia social foi hackeada

Personalidade da mídia social Lil Tay ainda está viva – alegando que sua conta no Instagram foi comprometida – e costumava espalhar “desinformações chocantes” sobre ela e a morte de seu irmão.

Em uma declaração fornecida ao TMZ pela família de Tay, ela disse ao TMZ: “Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração completamente partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. É foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardeado com intermináveis ​​telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos enquanto tentava resolver essa bagunça.