Lil Uzi Vert identificado erroneamente como ladrão de cachorros no boletim da polícia de PA

Lil Uzi Vert se viu no meio de um caso de cachorro roubado na Pensilvânia – mas ele não é o sequestrador de cães procurado e parece que os policiais não fizeram a devida diligência.

A foto do rapper apareceu quinta-feira em uma postagem no Facebook do Departamento de Polícia de Wilkes-Barre Township alertando o público sobre um cachorrinho que havia sido levado de uma loja de animais.

O problema é… Lil Uzi Vert NÃO é o suspeito.

Desde então, os policiais retiraram a postagem com a foto de Uzi e a substituíram por um homem diferente com tatuagens no rosto – que é o verdadeiro suspeito acusado de roubar um cachorro do Brookside Pups.

A versão Uzi ficou na internet por cerca de 30 minutos – tempo suficiente para que a postagem no Facebook fosse inundada com comentários sobre o artista de Philly.

Então, por que a confusão? Brookside Pups disse ao TMZ … o cara que supostamente pegou um cachorrinho e fugiu na tarde de quinta-feira tem o rosto de Lil Uzi Vert como foto de perfil em uma conta de mídia social, que eles enviaram à polícia.

A polícia está culpando a pet shop por fornecer a foto de Lil Uzi Vert.

Brookside Pups diz que a polícia retirou a foto quando percebeu que as tatuagens no rosto de Lil Uzi Vert não combinavam com as do suspeito. A loja enviou uma nova foto para os policiais compartilharem.

Roc Nation diz que Uzi não estava nem perto de Philly na época e o incidente os deixou furiosos… nos dizendo: “O Departamento de Polícia de Wilkes-Barre Township deveria ficar envergonhado e envergonhado por depreciar [Uzi’s] personagem. Este grave erro poderia ter tido repercussões significativas na carreira de Uzi e resume como os homens negros podem ser acusados ​​injustamente e presos pelos departamentos de polícia em todo o país”.

E, caso alguém tenha confundido a situação, eles acrescentam… “Uzi ama todos os animais e esse grave erro dissuadiu a prisão do sequestrador. Nossa esperança coletiva é que o filhote seja resgatado com segurança e rapidez.”