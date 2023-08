Limpando seus eletrodomésticos de aço inoxidável sem marcas ou manchas!

Você sabia que os eletrodomésticos de aço inox são uma tendência que veio para ficar? Eles são modernos, elegantes e versáteis, combinando com diversos estilos de cozinha. Mas para manter seus eletrodomésticos de aço inox sempre bonitos e brilhantes, você precisa saber como limpar e conservar essas peças corretamente, usando os materiais e as técnicas adequadas. Neste artigo, mostraremos como você pode fazer isso, sem muito esforço.

Por que usar eletrodomésticos de aço inox?

O aço inox ou inoxidável é um tipo de aço que contém cromo, níquel e outros elementos que aumentam sua resistência à corrosão. Além disso, o aço inox tem outras características que o tornam ideal para a fabricação de eletrodomésticos, como:

Resistência a altas temperaturas

O aço inox suporta tanto temperaturas muito altas quanto, muito baixas, sem deformar ou perder suas propriedades. Por isso, ele pode ser usado em geladeiras, micro-ondas, fornos e fogões.

Apelo visual

O aço inox tem um aspecto moderno e sofisticado, que traz mais beleza e harmonia para a cozinha. Ele combina com diversos tipos de revestimentos, cores e texturas, criando um ambiente mais elegante.

É um material liso e não poroso, que não acumula sujeira nem bactérias. Ele pode ser limpo facilmente com água, vinagre e um pano macio, sem deixar marcas ou manchas.

Baixo custo de manutenção

É um material que não precisa de muitos cuidados especiais para se manter em bom estado. Ele não precisa ser pintado, polido ou envernizado, apenas limpo regularmente.

Reciclabilidade

É um material 100% reciclável, que pode ser reaproveitado para a produção de novos objetos. Isso contribui para a preservação do meio ambiente e para a economia de recursos naturais.

Como limpar seus eletrodomésticos de aço inox?

Na sequência, vamos ao passo a passo de como limpar seus eletrodomésticos de aço inoxidável:

Remova a poeira e a sujeira solta com um pano úmido

Antes de aplicar qualquer produto, é importante remover as partículas de poeira e sujeira que podem estar sobre as superfícies. Para isso, basta passar um pano úmido sobre as peças, seguindo o sentido do grão do aço inoxidável. O grão é a direção das linhas ou ranhuras que você pode conferir no metal.

Faça uma solução com partes iguais de água e vinagre branco em um borrifador

Em um borrifador limpo e seco, coloque metade de água e metade de vinagre branco. Agite bem para misturar os dois líquidos. Essa é a sua solução de limpeza caseira, que ajudará a remover as manchas mais difíceis.

Borrife a solução nas áreas manchadas e limpe com um pano de microfibra, seguindo o sentido do grão do aço inoxidável

Aplique a solução de água e vinagre nas áreas que estiverem mais sujas ou manchadas, como as portas, as laterais ou os puxadores. Em seguida, passe um pano de microfibra sobre as superfícies, fazendo movimentos circulares e seguindo o sentido do grão do metal. O vinagre dissolverá as manchas e dar um brilho extra ao aço inoxidável.

Enxágue com água e seque com outro pano limpo

Após limpar as superfícies com a solução de água e vinagre, é importante enxaguar bem com água, para remover qualquer resíduo do produto. Em seguida, seque bem as superfícies com outro pano de microfibra limpo e seco, para evitar manchas de água ou marcas de dedos.

Aplique um pouco de óleo mineral em um pano de microfibra limpo e passe sobre as superfícies de aço inoxidável

Para finalizar a limpeza e conservar seus eletrodomésticos por mais tempo, você pode aplicar uma camada fina de óleo mineral sobre as superfícies de aço inoxidável. O óleo mineral criará uma película protetora que impedirá que novas manchas e marcas de dedos apareçam, além de dar mais brilho ao metal. Para fazer isso, coloque um pouco de óleo mineral em um pano de microfibra limpo e macio, e passe suavemente sobre as peças, também seguindo o sentido do grão do metal.

Como evitar problemas futuros?

Por fim, além das técnicas de limpeza, existem algumas dicas que podem ajudar a evitar problemas futuros com seus eletrodomésticos de aço inoxidável. Veja algumas delas: