Limpeza de utensílios de cozinha de cobre: mantenha o brilho intacto!

As pessoas apreciam muito os utensílios de cozinha de cobre devido à sua beleza, durabilidade e eficiência térmica. Neste artigo, mostraremos quais são os principais utensílios de cozinha de cobre, quais são os benefícios do cobre na fabricação desses utensílios e como limpar o cobre de forma simples e eficaz.

No entanto, o cobre também é um metal que tende a oxidar com o tempo, formando uma camada escura e opaca chamada de pátina. Essa camada pode considerar uma proteção natural do metal contra a corrosão, mas também pode prejudicar a aparência e o desempenho dos utensílios.

Quais são os principais utensílios de cozinha de cobre?

Os utensílios de cozinha de cobre podem vir em diversas formas, tamanhos e funções. Alguns dos mais comuns são:

Panelas: as panelas de cobre são ideais para preparar molhos, sopas, risotos e outros pratos que exigem um controle preciso da temperatura. Elas podem ter o interior revestido com estanho, aço inoxidável ou cerâmica, para evitar a reação do cobre com os alimentos ácidos;

Frigideiras: as frigideiras de cobre são ótimas para fritar, grelhar ou saltear alimentos, por aquecerem rapidamente e mantêm o calor por mais tempo. Elas também podem ter o interior revestido com os mesmos materiais das panelas;

Formas: as formas de cobre são perfeitas para assar bolos, tortas, pães e outras massas, por garantirem uma distribuição homogênea do calor e uma crosta dourada e crocante;

Bules: os bules de cobre são muito uteis para servir chás, cafés ou outras bebidas quentes, por conservarem a temperatura e o sabor por mais tempo;

Canecas: as canecas de cobre são muito charmosas e elegantes, podendo servir para beber água, sucos ou drinks Elas podem ter o interior revestido com níquel, ou estanho, para evitar a oxidação do metal;

Bandejas: as bandejas de cobre são muito versáteis e funcionais, são ótimas para servir alimentos, ou para decorar ambientes.

Quais são os benefícios do cobre na fabricação dos utensílios?

O cobre é um metal que apresenta diversas vantagens na fabricação dos utensílios de cozinha, tais como:

Condução térmica



É um dos melhores condutores de calor entre os metais, conseguindo aquecer e resfriar rapidamente conforme a fonte de calor. Isso permite um maior controle da temperatura durante o preparo dos alimentos, evitando que eles queimem ou fiquem malcozidos.

Propriedades antibacterianas

Consegue inibir o crescimento de bactérias e fungos na sua superfície, contribuindo para a higiene e a segurança dos alimentos. Isso ocorre porque o cobre libera íons que interferem no metabolismo e na reprodução dos microrganismos.

Beleza estética

Tem uma cor avermelhada e brilhante, que confere um toque de sofisticação e elegância aos utensílios de cozinha. O cobre também pode adquirir uma pátina esverdeada ou azulada com o tempo, que se considera uma característica única e charmosa do metal.

Durabilidade

É um metal resistente e durável, que pode durar por muitos anos se cuidar bem. O cobre também pode ser reciclado, reduzindo o impacto ambiental da sua produção.

Como limpar o cobre de forma simples e eficaz?

Por fim, para manter o brilho e a qualidade dos utensílios de cozinha de cobre, é crucial realizar limpezas periódicas com produtos naturais ou específicos. Portanto, abaixo estão algumas dicas essenciais:

Para começar, antes de proceder à limpeza do cobre, é recomendável verificar se o material é puro ou folheado, e se possui uma camada de verniz. Se o cobre for puro e não apresentar verniz, é possível empregar produtos mais abrasivos para a higienização. Por outro lado, caso o cobre esteja folheado ou revestido com verniz, será necessário recorrer a produtos mais suaves e delicados para garantir sua integridade.

Cobre puro e sem verniz

Para limpá-lo, você pode usar uma pasta feita com vinagre branco, sal e farinha. Aplique a pasta com um pano ou uma escova de dentes sobre a superfície do metal, esfregando bem as áreas manchadas. Depois, enxágue com água morna e seque com um pano macio;

Outra opção é usar ketchup para limpar o cobre puro. Aplique uma camada fina de ketchup sobre a superfície do metal e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, enxágue com água fria e seque com um pano macio.

Cobre folheado ou com verniz