Lista com possíveis temas da REDAÇÃO ENEM 2023 é divulgada. Confira!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais formas de ingresso ao ensino superior no Brasil. E uma das etapas mais importantes desse exame é a elaboração da redação. Neste artigo, vamos abordar as habilidades necessárias para uma boa redação no Enem 2023 e fornecer dicas valiosas de como iniciar o texto. Além disso, vamos apresentar uma lista de possíveis temas que podem ser abordados na redação deste ano.

Calendário do Enem 2023

Antes de falarmos mais sobre a redação do Enem 2023, vamos conferir o calendário do exame:

Inscrições : de 5 a 16 de junho;

Realização das Provas : 5 e 12 de novembro;

Disponibilidade dos Gabaritos : 24 de novembro;

Anúncio dos Resultados: 16 de janeiro de 2024.

Agora que já sabemos as datas importantes, vamos nos aprofundar na redação do Enem.

Competências Avaliadas na Redação do Enem

A redação do Enem é avaliada com base em cinco competências, cada uma com valor de 200 pontos. São elas:

Competência 1: Demonstrar proficiência na modalidade escrita formal da língua portuguesa; Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema, respeitando a estrutura do texto dissertativo-argumentativo; Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; Competência 4: Exibir conhecimento dos elementos linguísticos necessários à construção do argumento; Competência 5: Formular sugestão de intervenção para a problemática apresentada, respeitando os princípios dos direitos humanos.

É fundamental que o participante do Enem esteja atento a todas essas competências para obter uma boa pontuação na redação.



Como Iniciar uma Redação

Uma das partes mais desafiadoras da redação é o início. A forma como você começa o texto pode chamar a atenção do avaliador e demonstrar seu domínio sobre o assunto. Existem diversas abordagens que podem ser adotadas, como identificar o foco textual, mencionar o assunto, delimitar a tese, apresentar um panorama histórico relacionado ao tema, estabelecer conexões com obras literárias, cinematográficas ou fatos, e enfocar a problemática relacionada ao tópico.

Uma tática eficaz é incorporar um conhecimento externo já no início do primeiro parágrafo. Esse conhecimento pode ser um evento histórico, uma citação ou até mesmo uma alusão à cultura pop, como filmes, literatura, séries ou música. Essa estratégia demonstra seu domínio sobre a área do conhecimento exigido pela competência 2.

Temas Possíveis para a Redação do Enem 2023

A escolha do tema da redação do Enem é sempre um mistério até o dia da prova. No entanto, podemos especular sobre alguns temas que podem ser abordados neste ano. É importante manter-se atualizado quanto a questões atuais, pois o Enem costuma abordar temas relevantes e que fazem parte do contexto social do país.

Alguns possíveis temas para a redação do Enem 2023 são:

Repercussões da pandemia na área educacional;

Violência contra crianças no âmbito doméstico;

A importância do sufrágio na consolidação da democracia;

Recuperação econômica pós-pandemia;

Valorização da carreira docente;

Alimentação saudável e os desafios contemporâneos no Brasil;

Subrepresentação feminina no cenário político;

Ecoturismo sustentável;

Desafios na saúde pública em relação à queda nas taxas de vacinação infantil.

É importante lembrar que esses temas são apenas especulações e que o Enem pode abordar qualquer assunto relevante para a sociedade.

A redação do Enem é uma etapa importante do exame e exige do participante diversas habilidades, como domínio da língua portuguesa, capacidade de interpretação e argumentação, além de conhecimento sobre diversos temas relevantes para a sociedade. É fundamental estar atualizado e praticar a escrita para obter um bom desempenho nessa prova.

Com as dicas apresentadas neste artigo, você estará mais preparado para enfrentar a redação do Enem 2023. Lembre-se de utilizar um conhecimento externo no início do texto e de abordar o tema proposto de forma clara e objetiva. Boa sorte!