LISTA COMPLETA de quem PERDEU Bolsa Família foi LIBERADA AGORA!

O Bolsa Família é atualmente um dos principais benefícios sociais disponibilizados pelo Governo Federal. Ele atende a mais de 20 milhões de famílias em todo o país que se encontram em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. O valor mensal do benefício é de R$ 600.

Após retornar em substituição ao Auxílio Brasil, programa criado em 2021 durante o mandato de Jair Bolsonaro como Presidente da República, o Bolsa Família passou por modificações para melhorar a concessão do benefício. O Governo Federal justificou essas mudanças devido à detecção de cadastros irregulares, o que levou a novos bloqueios.

Como são feitos os bloqueios do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é responsável pela lista de famílias aptas a receber o Bolsa Família. Assim, são realizados cruzamentos de dados em parceria com o Dataprev para verificar o cumprimento dos critérios de elegibilidade. Famílias que não atendem aos requisitos têm seus benefícios cancelados a partir deste mês de agosto.

Cabe ressaltar que o Bolsa Família é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa e possui outras regras, como:

Monitoramento do cronograma de vacinação;

Avaliação do estado de saúde nutricional de crianças até 7 anos;

Garantia da presença regular de crianças e adolescentes na escola;

Atualização periódica do Cadastro Único;

Cuidados pré-natais para famílias com gestantes.

Para verificar a situação do benefício, é possível utilizar o aplicativo para celular do programa social, disponível nas versões Android e iOS.

Calendário do Bolsa Família para os próximos meses

Ao todo, se formos contar com a parcela a ser repassada no mês de agosto, os beneficiários ainda receberão cinco pagamentos do Governo Federal. Abaixo, confira as datas previstas:



Agosto

18 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 1;

21 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 2;

22 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 3;

23 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 4;

24 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 5;

25 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 6;

28 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 7;

29 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 8;

30 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 9;

31 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 0.

Setembro

18 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 1;

19 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 2;

20 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 3;

21 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 4;

22 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 5;

25 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 6;

26 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 7;

27 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 8;

28 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 9;

29 de setembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 0.

Outubro

18 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 1;

19 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 2;

20 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 3;

23 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 4;

24 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 5;

25 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 6;

26 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 7;

27 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 8;

30 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 9;

31 de outubro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 0.

Novembro

17 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 1;

20 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 2;

21 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 3;

22 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 4;

23 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 5;

24 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 6;

27 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 7;

28 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 8;

29 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 9;

30 de novembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 0.

Dezembro

11 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 1;

12 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 2;

13 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 3;

14 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 4;

15 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 5;

18 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 6;

19 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 7;

20 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 8;

21 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 9;

22 de dezembro – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 0.