Lista de franquias de comida de até R$9 MIL

A busca por investimentos seguros e rentáveis tem levado muitas pessoas a considerar a abertura de uma franquia de alimentação. Esse setor é conhecido por sua estabilidade e resistência a crises econômicas, o que o torna uma opção atraente para empreendedores em potencial.

No entanto, antes de investir em uma franquia de alimentação, é importante tomar algumas precauções. É recomendável seguir as orientações de especialistas, que alertam para não investir todo o seu dinheiro em um único negócio. Além disso, é essencial ler atentamente a Circular de Oferta de Franquia (COF), que contém informações importantes sobre a franquia.

Outro ponto crucial é verificar as taxas cobradas pela franqueadora, a sustentabilidade do negócio e se você não corre o risco de se tornar apenas um revendedor de produtos e serviços da franqueadora.

Neste artigo, apresentaremos 12 opções de franquias de alimentação com investimento inicial de até R$ 200 mil. Essas franquias abrangem diversos segmentos do setor alimentício, desde alimentação saudável até comida mexicana. Confira abaixo:

1) Mr. Fit

O Mr. Fit é uma rede de franquias especializada em alimentação saudável. Fundada em 2013, em Paulínia (SP), a empresa conta atualmente com 519 franquias em todo o país. O Mr. Fit oferece diversos modelos de negócio, como home office, nuvem (delivery de comida fresca), delivery tradicional, cafeteria, quiosque, loja de rua, loja de shopping e loja gourmet.

Investimento inicial: de R$ 9.000 (home office) até R$ 151 mil (loja gourmet). O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties/mês: de isento (home office) até R$ 1.500 no primeiro ano; depois, 5% do faturamento bruto (loja gourmet).

Taxa de publicidade/mês: isento (todos os modelos).



Faturamento médio mensal: de R$ 2.000 a R$ 20.000 (home office) até de R$ 50.000 a R$ 120.000 (loja gourmet).

Lucro médio mensal: de 20% a 30% (home office) até de 20% a 25% (loja gourmet).

Prazo de retorno: de 4 a 12 meses (home office) até de 10 a 36 meses (loja gourmet).

Site: https://www.redemrfit.com.br/

2) Guacamole

A Guacamole é uma rede de restaurantes especializada em comida mexicana. Fundada em 2008, em Balneário Camboriú (SC), a empresa possui 20 unidades, sendo 13 franquias e 7 unidades próprias. O modelo de negócio da Guacamole é focado em dark kitchens, que são cozinhas especializadas em delivery. Além disso, existem outros modelos de franquia com investimento inicial superior a R$ 200 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 30.000. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

Royalties/mês: 5% do faturamento.

Taxa de publicidade/mês: 2% do faturamento.

Faturamento médio mensal: R$ 70.000.

Lucro médio mensal: 20%.

Prazo de retorno: de 6 a 18 meses.

Site: www.guacamole.com.br/franquias

3) La Churreria Gourmet

A La Churreria Gourmet é uma rede de franquias especializada em churros. Fundada em 2015, em Natal (RN), a empresa possui seis unidades, sendo cinco franquias e uma unidade própria. O modelo de negócio da La Churreria Gourmet é baseado em quiosques.

Investimento total: a partir de R$ 65.000. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

Royalties: isento.

Taxa de publicidade/mês: R$ 500.

Faturamento médio mensal: de R$ 25.000 a R$ 35.000.

Lucro médio mensal: de 20% a 30%.

Prazo de retorno previsto: 18 meses.

Site: http://www.lachurreriagourmet.com.br/

4) Usina de Massas Pocket

A Usina de Massas Pocket é uma rede de franquias especializada em massas e molhos. Fundada em 2018, em Porto Alegre (RS), a empresa possui 15 unidades, sendo 14 franquias e uma unidade própria que funciona como loja-escola. A Usina de Massas Pocket oferece dois modelos de negócio: store in store (uma loja dentro da outra) e delivery/dark kitchen. Além disso, existem outros modelos de franquia com investimento inicial superior a R$ 200 mil.

Investimento inicial: R$ 71.075 (store in store) e R$ 139.000 (delivery/dark kitchen). O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties/mês: 5% do faturamento (ambos os modelos).

Taxa de publicidade/mês: 2% do faturamento (ambos os modelos).

Faturamento médio mensal: de R$ 60.000 a R$ 200.000 (store in store) e de R$ 100.000 a R$ 200.000 (delivery/dark kitchen).

Lucro médio mensal: até 17% (delivery/dark kitchen) e até 30% (store in store).

Prazo de retorno: a partir de 6 meses (store in store) e a partir de 12 meses (delivery/dark kitchen).

Site: www.usinademassaspocket.com.br/franquias

5) Trevo Açaí

O Trevo Açaí é uma rede de franquias especializada em açaí. Fundada em Fortaleza (CE) em 2014, a empresa possui 17 unidades, sendo nove franquias e oito unidades próprias. O Trevo Açaí oferece diversos modelos de negócio, como dark kitchen, container mid, express e quiosque. Além disso, existem outros modelos de franquia com investimento inicial superior a R$ 200 mil.

Investimento inicial: R$ 108.000 (dark kitchen), R$ 155.000 (container mid), R$ 184.000 (express) e R$ 185.000 (quiosque). O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties/mês: 6% do faturamento.

Taxa de publicidade/mês: 2% do faturamento.

Faturamento médio mensal: de R$ 40.000 a R$ 65.000 (quiosque), de R$ 53.000 a R$ 78.000 (container mid e express) e de R$ 65.000 a R$ 115.000 (dark kitchen).

Lucro médio mensal: de 6% a 10% (dark kitchen) e de 15% a 20% (container mid, express e quiosque).

Prazo de retorno: de 10 a 24 meses (dark kitchen), de 15 a 21 meses (container mid e express) e de 16 a 31 meses (quiosque).

Site: www.trevoacai.com.br

6) Casa de Bolos

A Casa de Bolos é uma rede de franquias especializada na fabricação e venda de bolos caseiros, incluindo bolos no pote e bolos de aniversário, entre outros. Fundada em 2009, em Ribeirão Preto (SP), a empresa possui 450 unidades, sendo 443 franquias e sete unidades próprias. A Casa de Bolos oferece dois modelos de negócio: lojas mini e loja fit. Além disso, existem outros modelos de franquia com investimento inicial superior a R$ 200 mil.

Investimento inicial: R$ 137.000 (loja mini) e R$ 190.000 (loja fit). O valor inclui taxa de franquia, implantação e capital de giro.

Royalties/mês: R$ 900 (loja mini) e R$ 1.300 (loja fit).

Taxa de publicidade/mês: R$ 100 (loja mini) e R$ 120 (loja fit).

Faturamento médio mensal: R$ 40.000 (loja mini) e R$ 72.000 (loja fit).

Lucro médio mensal: 20% (ambos os modelos).

Prazo de retorno: 24 meses (ambos os modelos).

Site: https://www.casadebolos.com.br/

7) Mordidela Burger Grill

A Mordidela Burger Grill é uma rede de franquias especializada em comida rápida, como hambúrgueres, pratos executivos, salgados e sobremesas. Fundada em 2013, em São José do Rio Preto (SP), a empresa possui 40 unidades, sendo 39 franquias e uma unidade própria. O modelo de negócio da Mordidela Burger Grill é baseado em lojas.

Investimento inicial: a partir de R$ 140.000. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties/mês: 5% do faturamento.

Taxa de publicidade/mês: isento.

Faturamento médio mensal: R$ 60.000.

Lucro médio mensal: R$ 15.000.

Prazo de retorno: de 10 a 12 meses.

Site: https://franquiamordidela.com.br/

8) Açaí Puríssimo

O Açaí Puríssimo é uma rede de franquias especializada em açaí. Fundada em 2018, em Brasília, a empresa possui 14 unidades, sendo oito franquias e seis unidades próprias. O modelo de negócio do Açaí Puríssimo é baseado em lojas.

Investimento inicial: R$ 150.000. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties/mês: 5% do faturamento.

Taxa de publicidade: 2% do faturamento ou mínimo de R$ 1.000.

Faturamento médio mensal: de R$ 40.000 a R$ 60.000.

Lucro médio mensal: até 25%.

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses.

Site: https://acaipurissimo.com.br/

9) American Cookies

A American Cookies é uma rede de franquias especializada em cookies artesanais. Fundada em 2018, em Brasília, a empresa possui 53 unidades, sendo 40 franquias e 13 unidades próprias. A American Cookies oferece dois modelos de negócio: container e quiosque. Além disso, existem outros modelos de franquia com investimento inicial superior a R$ 200 mil.

Investimento inicial: R$ 179.950 (container) e R$ 192.450 (quiosque). O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e estoque inicial.

Royalties/mês: 5% do faturamento (ambos os modelos).

Taxa de propaganda/mês: 2% do faturamento (ambos os modelos).

Faturamento médio mensal: de R$ 50.000 a R$ 100.000 (container) e de R$ 50.000 a R$ 120.000 (quiosque).

Lucro médio mensal: de 12% a 20% (ambos os modelos).

Previsão de retorno: de 18 a 30 meses (ambos os modelos).

Site: https://americancookiesbrasil.com.br/

10) Fábrica de Bolos Vó Alzira

A Fábrica de Bolos Vó Alzira é uma rede de franquias especializada em bolos tradicionais e bolos de festa. Fundada em 2008, no Rio de Janeiro, a empresa possui 273 unidades, sendo 272 franquias e uma unidade própria. O modelo de negócio da Fábrica de Bolos Vó Alzira é baseado em lojas.

Investimento inicial: R$ 180.000. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties: isento.

Taxa de publicidade/mês: R$ 600.

Faturamento médio mensal: R$ 65.000.

Lucro médio mensal: 18%.

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses.

Site: https://voalzira.com/

11) Grão Espresso

A Grão Espresso é uma rede de franquias de cafeteria. Fundada em São Paulo, em 1992, a empresa possui 140 unidades, todas elas franquias. O modelo de negócio da Grão Espresso é baseado em lojas.

Investimento inicial: R$ 180.000. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Royalties/mês: 5% do faturamento.

Taxa de publicidade/mês: 1% do faturamento.

Faturamento médio mensal: R$ 60.000.

Lucro médio mensal: de 12% a 18% (unidade em shopping) e de 20% a 25% (unidade em hospitais).

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses.

Site: https://www.graoespresso.com.br/

12) Matsuri To Go

O Matsuri To Go é uma rede de franquias especializada em comida japonesa delivery. Fundada em Londrina (PR), em 2003, a empresa possui 14 unidades, sendo nove franquias e cinco unidades próprias. O modelo de negócio do Matsuri To Go é baseado em lojas.