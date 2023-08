Lista de modelos de iphone que devem ser evitados foi divulgada. Veja

A cada ano, a Apple lança novos modelos de iPhone com atualizações e recursos mais avançados. No entanto, alguns dispositivos mais antigos podem não ser a melhor escolha em 2023, seja devido à falta de suporte para atualizações futuras do iOS ou limitações de hardware e tela. Neste artigo, vamos analisar alguns modelos de iPhone que devem ser evitados ao fazer uma compra este ano.

iPhone 8

O iPhone 8, lançado em 2017, é um dos modelos que não receberá suporte para o iOS 17. Embora ainda seja um dispositivo funcional, seu design com botão físico e tela menor podem parecer datados em comparação com os modelos mais recentes. Além disso, suas opções de câmera podem ser consideradas inferiores em relação aos modelos mais recentes.

iPhone SE 1ª geração

Outro modelo que não deve ser considerado em 2023 é o iPhone SE de 1ª geração, lançado em 2016. Apesar de suas especificações decentes na época, seu design semelhante ao iPhone 5S e a tela pequena de 4 polegadas podem não ser atrativos para os usuários modernos. Além disso, esse modelo também não receberá suporte para o iOS 17.

Modelo X

O iPhone X foi lançado como um modelo inovador na época, mas infelizmente não receberá a atualização para o iOS 17. Uma das principais razões é o seu hardware ultrapassado, que não atende aos requisitos das novas funcionalidades do sistema operacional. Se você está em busca de um iPhone que suporte as atualizações mais recentes, é melhor evitar o iPhone X.

SE 2ª geração

Mesmo o iPhone SE de 2ª geração, lançado em 2020 e equipado com o poderoso processador Apple A13 Bionic, pode não ser a melhor opção em 2023. Embora tenha um desempenho satisfatório, sua tela pequena e duração limitada da bateria podem ser consideradas desvantagens em comparação com outros modelos mais recentes, como a terceira geração do iPhone SE lançada em 2022, que possui hardware mais avançado.



iPhone 11

O iPhone 11 ainda pode ser considerado como uma alternativa viável em 2023 para quem busca economizar. No entanto, é importante levar em conta que esse modelo não oferece suporte às redes 5G e pode não possuir recursos mais recentes, como a tela OLED presente em outros modelos mais recentes da linha principal. Portanto, se você está procurando um iPhone com os recursos mais recentes, é melhor considerar outras opções.

Em resumo, ao escolher um iPhone em 2023, é importante levar em consideração não apenas o preço, mas também a compatibilidade com atualizações futuras do sistema operacional e as características de hardware e tela. Os modelos mencionados acima podem não ser as melhores opções, pois estão fadados a ter limitações e não receberão suporte para futuras atualizações do iOS. Antes de comprar, recomendamos explorar as opções mais recentes disponíveis para garantir uma experiência satisfatória e duradoura.

Opte por modelos mais recente

Embora alguns modelos lançados anteriormente ainda sejam dispositivos funcionais, é importante estar ciente das limitações e da falta de suporte para atualizações futuras do sistema operacional. Ao considerar a compra de um iPhone em 2023, é recomendado optar por modelos mais recentes que ofereçam recursos avançados e suporte para atualizações futuras. Certifique-se de avaliar não apenas o preço, mas também a compatibilidade com o iOS 17, as características de hardware e tela, para garantir uma experiência satisfatória e duradoura com seu novo iPhone.