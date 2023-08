Literatura no Enem: A Poesia Concreta

A Poesia Concreta emerge no panorama literário brasileiro como um movimento vanguardista e inovador que transcende as fronteiras tradicionais da poesia. Caracterizada por sua abordagem visual e experimental, a Poesia Concreta desafia as convenções linguísticas convencionais ao fundir a palavra escrita com o espaço visual da página.

A seguir, abordaremos a natureza singular da Poesia Concreta no Brasil, suas principais características, obras e autores, além de examinar como esse movimento pode se manifestar em questões de vestibulares e exames como o Enem, por exemplo.

Principais características

A Poesia Concreta surge na década de 50 como uma reação à tradição literária predominante no Brasil. Seus adeptos, incluindo nomes proeminentes como Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, buscam reformular a poesia por meio de uma abordagem interdisciplinar e visual. As principais características desse movimento incluem:

Visualidade e Espacialidade : Uma das características mais distintivas da Poesia Concreta é a ênfase na disposição visual das palavras no espaço da página. A forma como as palavras são organizadas, seu tamanho, forma e disposição espacial, desempenham um papel crucial na transmissão da mensagem poética.

Racionalidade e Objetividade : A Poesia Concreta valoriza a racionalidade e a objetividade, rejeitando a subjetividade e o sentimentalismo muitas vezes associados à poesia tradicional. Nesse sentido, a linguagem é tratada como um material plástico, utilizado para criar efeitos visuais e significados abstratos.

Experimentação Linguística: Os poetas concretos exploram as potencialidades da linguagem, utilizando recursos como a anagramação, a combinação de palavras e a criação de neologismos. Essa experimentação visa explorar novas formas de expressão e comunicação.

Principais autores e obras

Conhecido por sua exploração inovadora da visualidade da palavra escrita, Augusto de Campos é um dos pioneiros da Poesia Concreta no Brasil. Sua obra “Viva Vaia”, publicada em 1979, é um exemplo notável dessa abordagem. Nesse poema concreto, as palavras estão dispostas de maneira dinâmica e expressiva, criando um impacto visual que amplifica o significado das palavras. O uso de fontes variadas, tamanhos de letras e disposições espaciais distintas reflete o compromisso de Campos em transformar a palavra em uma forma de arte visual.

Décio Pignatari, em parceria com irmãos Augusto e Haroldo de Campos, desbravou novos territórios na literatura com sua abordagem colaborativa à Poesia Concreta. O livro “Carrossel” (1956), coescrito por Pignatari e seus colegas, exemplifica a interseção entre palavra e imagem. Nessa obra, poemas visuais ousados ??são apresentados em combinação com ilustrações, criando uma narrativa que transcende os limites tradicionais da poesia.

Haroldo de Campos, o terceiro membro da tríade fundadora da Poesia Concreta, destacou-se principalmente por sua inovação linguística e intertextualidade. Sua obra “Galáxias” (1984) exemplifica seu compromisso em romper as barreiras convencionais da linguagem. Nesse poema, Campos cria um diálogo intertextual entre diferentes épocas e culturas, incorporando referências literárias e históricas em uma tapeçaria complexa de palavras e imagens. A disposição espacial das palavras e a multiplicidade de camadas de significado convidam o leitor a explorar e decifrar os enigmas poéticos.

A Poesia Concreta no Vestibular



Você também pode gostar:

A presença da Poesia Concreta nos vestibulares representa uma oportunidade para avaliar a compreensão dos alunos sobre o movimento e suas características distintas. As questões relacionadas à Poesia Concreta podem , por exemplo, explorar a capacidade dos estudantes de interpretar a disposição visual das palavras em um poema concreto específico, identificar recursos linguísticos experimentais e compreender o impacto estético e comunicativo desses elementos.

Além disso, as questões de vestibular podem abordar o contexto histórico e cultural em que a Poesia Concreta surgiu, destacando sua influência como um movimento vanguardista que buscou romper com as convenções literárias estabelecidas. Os alunos podem ser desafiados a analisar a relação entre a Poesia Concreta e outras formas de arte, bem como a sua contribuição para a renovação da linguagem poética no Brasil.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT em seu trabalho acadêmico; saiba mais.