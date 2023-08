Little League World Series removendo permanentemente os beliches após a lesão do jogador

Os beliches da Little League World Series acabaram para sempre … as unidades de dormir em tandem serão removidas permanentemente do prestigioso evento daqui para frente depois que um jogador se machucou gravemente em um deles no ano passado.

Funcionários da Little League disseram em um comunicado ao Associated Press na segunda-feira… a decisão foi tomada depois Easton Oliverson sofreu uma fratura no crânio e hemorragia cerebral ao cair de um beliche superior dentro do complexo de dormitórios LLWS em Williamsport, Penn. em 2022.

“Com muita cautela”, disseram os oficiais, “colocamos todas as camas individualmente no chão durante a World Series do ano passado e, em preparação para o Torneio Internacional da Little League de 2023, a Little League decidiu fornecer a seus participantes um único camas de nível superior para todas as acomodações dos jogadores em cada um dos locais do torneio, incluindo aqueles em Williamsport, Pensilvânia, onde os dormitórios podem acomodar todas as 14 camas de solteiro.”

Liga Juvenil de Beisebol A família de Easton Oliverson processa a liga infantil de beisebol por causa da queda do beliche LLWS



A versão deste ano do evento está programada para começar ainda esta semana.

Conforme informamos anteriormente, Oliverson quase morreu após uma queda no LLWS do ano passado … com sua família dizendo que o menino de 12 anos caiu de um beliche no chão enquanto dormia.

Oliverson foi levado às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência… mas, felizmente, ele sobreviveu.

A família do jogador processou a Little League Baseball durante o outono, alegando que as camas não eram seguras. Funcionários da Little League nunca comentaram publicamente sobre as alegações do processo.