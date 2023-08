Livelo Tech DISPONIBILIZA EMPREGOS; Confira os cargos!

A Livelo Tech, empresa que é uma das principais no ramo de recompensas do Brasil, com mais de 22 milhões de clientes e participantes e dezenas de parceiros de resgate de recompensas e de acúmulo de pontos, está com ótimas vagas de emprego abertas. Antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de vagas disponíveis:

Analista de Operações de TI PL (SRE) – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Prevenção a Fraudes PL (Product Owner) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos | Multidiversidade – Barueri – SP – Banco de talentos;

Especialista Engenharia de Sistemas (Tech Lead) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Engenharia de Dados – Barueri – SP – Efetivo. Responsável por liderar a equipe de engenheiros de dados e garantir que a empresa esteja coletando, armazenando e processando dados de maneira eficiente e eficaz.

Mais sobre a Livelo Tech

Sobre a Livelo, podemos ressaltar que, com o objetivo de oferecer a melhor experiência no resgate de pontos, iniciou as operações em 2016 e, em 2017, abriu a plataforma para todos os perfis de clientes.

Atualmente, tem parcerias estratégicas com grandes empresas e lojas de diversos setores, como varejo online, moda, lazer e entretenimento, alimentos e bebidas, serviços, turismo, ONGs, entre outros. Também conta com uma agência de viagens online, na qual o participante pode resgatar passagens por mais de 750 companhias aéreas em destinos nacionais e internacionais, reservar hotel ou alugar um carro no Brasil e no mundo utilizando pontos.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Livelo, é só clicar nesse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

