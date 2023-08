Livros da literatura brasileira para todos os gostos

A literatura brasileira contemporânea é um mosaico diversificado de estilos, vozes e temas, proporcionando uma rica experiência de leitura para todos os gostos. Dos romances realistas e históricos às narrativas poéticas e fantásticas, os escritores brasileiros contemporâneos têm enriquecido o cenário literário do país e conquistado um público cada vez mais amplo e diverso.

Cada autor traz sua perspectiva única, abordando questões sociais, históricas, políticas e filosóficas, gerando reflexões e debates acerca da condição humana e da sociedade contemporânea. Além disso, esses livros apresentam protagonistas cativantes, cujas jornadas de vida refletem os desafios, sonhos e aspirações dos brasileiros de hoje.

A seguir, vamos apresentar algumas dessas obras, cuja leitura ajudará a ampliar o seu repertório sociocultural para o Enem e vestibulares.

Cinzas do Norte, de Milton Hatoum

Publicado em 2005, “Cinzas do Norte” é um romance de Milton Hatoum que mergulha na história e na cultura da região amazônica. Desse modo, através das vozes de personagens marcantes, o autor apresenta um retrato complexo da Amazônia e suas contradições sociais e políticas.

A Glória e Seu Cortejo de Horrores, de Fernanda Torres

Fernanda Torres, conhecida atriz brasileira, também é uma talentosa escritora. Em “A Glória e Seu Cortejo de Horrores” (2017), ela apresenta uma história cômica e irônica sobre o envelhecimento e a fama. Esses assuntos surgem durante as desventuras de um grupo de amigos do teatro que tentam sobreviver à passagem do tempo.

Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus

Publicado em 1960, mas ainda relevante nos dias atuais, “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada” é o diário autobiográfico de Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira que viveu na favela do Canindé, em São Paulo. O livro é um relato impactante sobre a vida difícil e a luta diária contra a pobreza e a discriminação. Desse modo, trata-se de uma obra para refletir sobre questões que ainda são atuais.



O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório

O livro “O Avesso da Pele” (2017) é uma poderosa narrativa de Jeferson Tenório sobre a trajetória de uma família negra do Rio Grande do Sul. A obra aborda questões raciais e sociais em um contexto histórico complexo.

Machado, de Silviano Santiago

Publicado em 2017, “Machado” é um romance biográfico de Silviano Santiago que explora a vida e a obra do grande escritor brasileiro Machado de Assis, oferecendo uma perspectiva inovadora e reflexiva sobre o autor e sua época.

O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bei

Aline Bei é uma das vozes mais promissoras da literatura brasileira contemporânea. Em “O Peso do Pássaro Morto” (2017), a autora apresenta uma narrativa sensível e poética sobre a vida de uma mulher. Entre os assuntos presentes, destacam-se, por exemplo, temas como maternidade, amor e perda.

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior

Torto Arado (2019) é o romance de estreia de Itamar Vieira Junior, que aborda as vidas de duas irmãs no sertão da Bahia e sua relação com a terra e a cultura da região. A obra recebeu grande reconhecimento e prêmios literários no Brasil.

Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak

Ao longo do livro, o autor nos convida a questionar nossos padrões de comportamento e nossas crenças arraigadas, buscando uma reconexão com a natureza e uma maior harmonia com o planeta. Ele argumenta que precisamos adiar o fim do mundo, entendendo que a destruição do meio ambiente é uma ameaça não apenas à vida dos povos indígenas, mas de toda a humanidade.

