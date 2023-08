Lizzo é processada por ex-dançarinos por assédio sexual e ambiente de trabalho hostil

lizzo é um pesadelo trabalhar nos bastidores – pelo menos de acordo com 3 de seus ex-dançarinos de apoio, que estão processando pelo que afirmam ter sido péssimas condições no trabalho.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ… Arianna Davis, Cristal Williams dar Noelle Rodriguez dizem que chegaram à órbita de Lizzo por meio de seu reality show na Amazon ‘Watch Out for the Big Grrrls’ – e, depois de fazer o corte, alegam que foram submetidos a várias violações no local de trabalho da CA … assédio, cárcere privado e interferência com vantagens econômicas potenciais… entre outras reivindicações.