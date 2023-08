Lizzo falou sobre show de sexo com bananas em Amsterdã anos antes de ser processada

lizzo ficou de olho no famoso show de sexo de banana em Amsterdã por anos … compartilhando seus desejos antes de ser processada por supostamente pressionar dançarinos de apoio para entrar no ato.

Aqui está o acordo … Lizzo falou sobre querer ir a um show de sexo ao vivo específico no infame Red Light District da cidade durante uma entrevista em 2019 para uma estação de rádio de Amsterdã … o mesmo programa pelo qual ela está sendo processada agora.



Em sua entrevista com 3FM DJ Frank van der Lende Lizzo revela seu amor por shows de sexo ao vivo em Amsterdã … e ela pergunta aos apresentadores sobre o show de sexo com banana, onde os clientes comem bananas da vagina dos artistas sexuais.

Lizzo fala com entusiasmo sobre seu desejo de descobrir onde acontece o show de banana … explicando: “É isso que eu quero fazer, preciso do meu potássio, se é que você me entende. Meu bichano-tassium.”