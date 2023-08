Lizzo planeja processar dançarinos alternativos, fotos mostram acusadores nos bastidores do show de topless

Singer diz que as fotos são de 5 de março, cerca de um mês depois da infame visita de fevereiro a Bananenbar, em Amsterdã. Lembre-se, no processo, os acusadores de Lizzo afirmam que ela os pressionou a comer bananas das vaginas dos artistas .

Os acusadores de Lizzo – Arianna Davis, Cristal Williamsdar Noelle Rodriguez – também afirmam que foram essencialmente forçados a ir para o Show de topless em Parismas o advogado dela diz que isso contradiz as fotos … ele diz que eles estão “pulando alegremente nos bastidores” com as dançarinas de topless, que são aquelas com perucas coloridas.