Lizzo vista pela primeira vez desde que foi processada por dançarinos alternativos, dá atualizações

Lizzo parece e parece não se incomodar com o processo que paira sobre sua cabeça… possivelmente usando toda a controvérsia como inspiração para criar uma nova arte.

A cantora de “Truth Hurts” foi vista na segunda-feira pela primeira vez desde que foi processada por três de seus ex-dançarinos de apoio, que afirmam que ela assediou-os sexualmente . Photogs perguntou a ela como ela estava se comportando diante do processo.

Lembre-se… Lizzo está sendo processada por um trio de ex-dançarinos de apoio, que afirmam que ela os submeteu a programas de entretenimento nu em Amsterdã e Paris em turnê no início deste ano, alegando que Lizzo os pressionou a interagir com as dançarinas nuas, apesar de seu desconforto.