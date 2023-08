Logan Paul aposta US$ 1 milhão com Conor McGregor que ele venceu Dillon Danis

Logan Paul está oferecendo uma grande aposta para Conor McGregor.

Em 14 de outubro em Manchester, Inglaterra, Paul retorna ao ringue de boxe para enfrentar o competidor de MMA e jiu-jitsu brasileiro Dillon Danis, um amigo próximo de McGregor. Paul ainda não conquistou uma vitória em sua carreira no boxe, mas fez oito rounds em uma luta de exibição com Floyd Mayweather Jr. Paul em sua revanche profissional).

Apesar da falta de sucesso, Paul está tão confiante de que derrotou Danis que está disposto a fazer uma aposta de $ 1 milhão com McGregor para sair vitorioso na noite da luta.

O WWE Superstar lançou o desafio por meio de um vídeo nas redes sociais, que pode ser conferido abaixo.

“Você está tão confiante em seu garoto, eu tenho uma aposta para você. Aposto que Dillon, mas ele é um puto falido. Eu tenho um milhão de dólares que diz que venci seu garoto em 14 de outubro. Vamos ver o quão confiante você está. Imagine toda a coca que você pode comprar para seu viciado em drogas. Dois manequins, uma noite, 14 de outubro. Estou fodendo vocês dois.

Danis dificilmente ilumina o mundo dos esportes de combate. Depois de conquistar o sucesso no mundo do jiu-jitsu, Danis fez a transição para o MMA em 2018, fazendo 2 a 0 dentro da jaula do Bellator. No entanto, ele não competiu desde junho de 2019 e, mais recentemente, viu uma luta de exibição em janeiro de 2023 com KSI cancelada, com a equipe de KSI acusando Danis de desistir por estar mal preparado e acima do peso.

Nas últimas semanas, McGregor e Danis compartilharam nas redes sociais imagens de treinos juntos e “The Notorious” não tem dúvidas de que seu companheiro de longa data vencerá.

“Dillon vai ganhar com certeza”, disse McGregor, falando com Matchroom Boxing no fim de semana passado. “Eles já estão voltando atrás agora. Eles acordaram um animal. Conheço Dillon há anos e já treinei com ele muitas vezes. Eu ajudei, estou orientando ele, vou treiná-lo para isso e garanto a vitória então espero [Paul] Aparece.

“Ele está tentando nos cobrar se não aparecermos. Nós vamos sair e bater nele com uma conta se ele não aparecer.