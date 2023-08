Logan Paul aumenta apostas para oferta de aposta de Conor McGregor: ‘$ 2 milhões dizem que venci seu garoto Dillon Danis’

Logan Paul está determinado a obter uma resposta de Conor McGregor.

O YouTuber que virou boxeador se viu na órbita do irlandês antes de sua luta contra Dillon Danis em 14 de outubro, quando McGregor revelou que está ajudando a treinar Danis para a luta. Confiante em suas chances de vitória, Paul não perdeu tempo propondo uma aposta de US$ 1 milhão com McGregor no início deste mês em relação ao vencedor da luta. McGregor, no entanto, ainda não respondeu ao desafio de Paul – para grande consternação da estrela da WWE de 28 anos.

“Esse filho da puta meio que me decepciona, porque cresci gostando muito de Conor McGregor”, disse Paul na segunda-feira no programa de Andrew Schultz. Flagrante podcast. “Ele é tão divertido, ele é tão bom. Quando ele lutou contra Floyd [Mayweather], vamos lá, foi o evento esportivo mais emocionante de todos os tempos. Eu estava animado para isso. E agora que estamos, de uma forma estranha e indireta, nos cruzando – ou ele está treinando Dillon e Dillon é o cara com quem estou lutando e tenho a oportunidade de abrir um diálogo com ele – ele meio que me decepcionou, pois uma estrela. Só por causa dos seus problemas com drogas, do jeito que ele não se compromete com nada, do jeito que ele não respalda nada do que diz. O jeito que ele late, sem morder.

“Essas coisas me incomodam. Eu entendo porque ele é amigo de Dillon, mano. Ambos são pessoas más. Eles são canalhas. A palavra Jake [Paul] usado para descrever Dillon como ‘mal’, e eu disse: ‘Quer saber? Eu, isso é verdade. Ele é uma alma má e podre. Não sei se o céu existe, não sei se o inferno existe. Eu gostaria de acreditar que o céu existe, mas se o inferno existe, Dillon Danis pertence a esse lugar. Ser humano podre, vil, malvado, grotesco e pútrido, e posso ver por que ele é amigo de Conor. Então cara, eu desafiei o Conor e pensei: ‘Você vai treinar o Dillon para a luta? OK, aposto com você US$ 1 milhão. Aposto 1 milhão de dólares que venci o seu lutador. Silêncio de rádio.

Paul e Danis estão programados para se enfrentar em uma luta de boxe de oito rounds como co-evento principal do card KSI vs. Fury, que acontece na Manchester Arena, em Manchester, Inglaterra. Paul não venceu como boxeador, tendo perdido na decisão dividida para KSI em sua estreia profissional em 2019. Ele também sobreviveu a oito rounds com Floyd Mayweather em uma exibição de 2021 que não foi pontuada. Danis nunca competiu em uma competição de boxe, mas está 2 a 0 como lutador profissional de MMA sob a égide do Bellator e é faixa preta em jiu-jitsu brasileiro.

Paul disse na segunda-feira que perguntou a Danis sobre o silêncio de McGregor em um cara a cara ainda não divulgado que os dois filmaram para promover a luta. Ele disse que Danis “não tinha resposta”.

Implacável, ele aumentou a aposta em sua oferta ao ex-campeão das duas divisões do UFC.

“Conor, quer saber, vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dizer uma coisa, Sr. Moneybags, vou tornar isso mais interessante para você”, disse Paul. “Que tal dobrarmos? US$ 2 milhões. 2 milhões de dólares dizem que venci o teu rapaz Dillon Danis. Eu sei que você vai ver isso. Eu sei que você verá esse clipe. Você está treinando ele, você está orientando ele, ele com certeza vai aparecer, certo? Foda-se você. Vocês dois latem, sem morder. $ 2 milhões que dizem que venci você, garoto, enviarei o contrato amanhã. Ele não vai responder. Todos latem, não mordem, os dois.

Quando questionado sobre por que suspeita que McGregor ignorou o seu desafio até este ponto, a resposta de Paul foi simples.

“Porque ele sabe o resultado”, disse Paul. “Por que alguém pensaria que Dillon Danis poderia me vencer? Por que? Ninguém o vê no Bellator e pensa: ‘Esse cara pode atacar.’ Ele venceu por um dedo do pé em uma de suas vitórias. Tipo, como isso funciona? Você apenas segura o dedo do pé?