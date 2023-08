Logan Paul corre para a luta de Jake Paul depois de derrotar Ricochet no WWE SummerSlam

Logan Paul derrotado Ricochete na primeira partida de 2023 SummerSlam e não perdeu tempo viajando de Detroit para Dallas para atender seu irmão Jake Paulluta contra UFC lenda Nate Diaz no American Airlines Center no sábado.

O WWE estrela teve uma escolta policial para levá-lo de Ford Field para um jato particular que levou Logan para a luta de seu irmão. Ele espera comemorar mais uma vitória esta noite, desta vez de seu irmão Jake contra Diaz.

Logan Paul é engasgado pelo astro do UFC Isreal Adesanya após assinar contrato de patrocínio

Paul conquistou sua primeira vitória do ano e a terceira desde que ingressou na empresa. Ele vinha de uma derrota para Seth Rollins em abril.

A luta abriu o evento com muita força e foi conduzida como o esperado, com duas das superestrelas mais dinâmicas da WWE, ambas demonstrando sua habilidade ao longo do confronto que teve tudo e todos na ponta da cadeira.

Logan se dedicou a aplicar ataques no estilo de Hulk Hoganentão Ricochet decidiu se candidatar A rocha“Cotovelo do Povo” antes de trocar golpes.

Luta acrobática entre Logan Paul, Ricochet

Ambos aplicaram vários movimentos incríveis como um Spanish Fly fora do ringue de Ricochet ou um Frog Splash da terceira corda de Logan.

Mais tarde, Paul surpreendeu o rival ao colocar joelhos altos em um Shooting Star Press, o que lhe deu a oportunidade de aplicar um trampolim que quase significou a vitória a partir daquele momento.

Logan novamente teve sorte quando Ricochet parecia estar a caminho da vitória, evitando um 630 rolando para a borda do ringue.

Um dos membros da equipe de Logan entregou a ele algo para entregar o One Lucky Punch para a vitória.