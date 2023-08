Logan Paul: Dillon Danis ‘foi longe demais’ trazendo Nina Agdal para a promoção de luta

Quase desde o momento em que foi anunciado, a luta de boxe entre Logan Paul e Dillon Danis ficou muito pessoal.

Fotos da noiva de Paul, Nina Agdal, têm sido a peça central da guerra mental de Danis antes da luta de 14 de outubro, e o influenciador que virou boxeador acredita que isso ultrapassou os limites.

“Acho que ele foi longe demais”, disse Paul ao Misfits Boxing. “Isso não me afetou não, porque quando entrei nessa luta eu sabia que o Dylan era um canalha. Não achei que ele iria tão longe quanto foi. Mas, você sabe, as ações têm consequências. Acho que ele vai conseguir o que merece. Acho que as pessoas online estão falando por mim.

“Eu e minha garota não precisamos nos defender ou tentar provar nosso amor pelo mundo. Tipo, minha noiva é um maldito anjo. Ele distorceu a narrativa de seu relacionamento com namorados de longa data que foram alvo de paparazzi ao longo de sua vida adulta, e ele é bom. Ele é um bom troll do Twitter. Mas, novamente, ele vai pagar por isso.”

Agdal ainda não respondeu às fotos postadas por Danis, que faz sua estreia no boxe contra Paul na AO Arena em Manchester, Reino Unido. Na terça-feira, uma coletiva de imprensa com os headliners do evento de outono rapidamente se transformou em uma confusão após Paul, que apresentou um bolo de Danis sendo nocauteado, trocou farpas com seu oponente, que usou o chapéu que ele usou enquanto caminhava por uma “floresta do suicídio”.

Questionado se ele traria sua raiva contra Danis para o ringue, Paul ignorou a pergunta.

“Eu não luto com emoção”, disse ele. “Para ser honesto, não me importo com Dillon Danis. Ele é, eu não sei, apenas uma reflexão tardia. Então, sim, definitivamente serei capaz de controlar minhas emoções. Ele é a pessoa que está na minha frente para essa luta e está fazendo um bom trabalho construindo isso.”

Paul carrega um recorde de boxe profissional de 0-1, resultado de uma revanche com o influenciador que virou boxeador KSI, e uma vez foi longe com o grande boxeador Floyd Mayweather em uma luta de exibição.

Danis nunca lutou boxe como profissional ou amador e está lutando contra seu peso típico perto do meio-médio do MMA para enfrentar Paul como peso cruzador (até 200 libras) em uma luta de oito rounds. Danis disse que Conor McGregor o ajudará a treiná-lo para a luta.

“Sinceramente, acho que poderia fazer o que quiser com ele”, disse Paul quando questionado sobre como seria a luta. “Ele é um cara do jiu-jitsu brasileiro e nem é bom nisso. Não sei como ele acha que vai lutar boxe. Golpear é seu pior forte. Venho boxeando há cinco anos, enfrentei Floyd Mayweather, 0-1, isso deveria dizer o suficiente sobre o quão bom eu sou.

Paul riu de sua própria piada. Mas ele não reagiu aos repetidos ataques online de Danis.

“O barulho do Twitter, cara, entenda isso: já fui a pessoa mais odiada do mundo”, disse Paul, referindo-se à polêmica da “floresta do suicídio”. “Tipo, realmente, talvez mais de um ponto. Sobrevivi a tudo isso, fiz minhas mudanças pessoais, tive a volta que pensei que poderia, porque sabia que poderia ser uma pessoa melhor, e posso realmente entender visceralmente que isso também vai passar. E então toda essa conversa na internet, barulho online, tipo, ei, se você desligar o telefone, a mídia social não existe. Não é um lugar real, e eu entendo isso, e é uma boa promoção para a luta.”

Você pode ver a entrevista completa de Paul abaixo.