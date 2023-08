Logan Paul Dunks sobre os críticos da Prime Energy, aqui estão os fatos!

Logan Paul está disparando contra os críticos de sua ultrapopular bebida Prime Energy … dizendo que ele e seus parceiros não fizeram nada de errado quando se trata da bebida – enquanto insiste que seu produto irmão é realmente muito melhor para os consumidores do que o Gatorade.

A estrela da WWE juntou-se Harvey dar Carlos no “TMZ Live” para dar o 411 em suas bebidas direto da boca do cavalo … e ele trouxe um bando de adereços para garantir que seus pontos fossem ouvidos.

Você deve se lembrar … a bebida energética de Paul foi criticada no início deste ano depois que o senador dos Estados Unidos Chuck Schumer questionou se deveria ser permitido devido ao seu alto teor de cafeína, mas o Maverick mirou na crítica na quarta-feira – dizendo que o ataque simplesmente não faz sentido.

Paul disse que com 200 MG de cafeína por lata, sua bebida Prime Energy realmente apresenta a mesma quantidade que Celsius e Fast Twitch de Gatorade. Ele também disse que vem com 100 MG a menos de cafeína do que a bebida energética similar de Bang.