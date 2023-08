Logan Paul responde à ameaça de Conor McGregor: ‘Eu gostaria de vê-lo tentar tirar o nariz da minha cara’

Se Conor McGregor quiser tentar algo com Logan Paul, ele é mais que bem-vindo, respondeu o influenciador que virou boxeador na sexta-feira, depois que o ex-campeão de duas divisões do UFC disse que daria um “tapa no nariz” do rosto de Paul.

“Eu gostaria de vê-lo tentar dar um tapa no meu rosto”, disse Paul ao Misfits Boxing antes de sua luta de boxe com o companheiro de equipe e amigo de longa data de McGregor, Dillon Danis. “Conor McGregor é um lutador de MMA mediano e um boxeador horrível. Eu vou dar uma surra nele, Dylan, e então vou dar uma surra nele.

Paul está programado para enfrentar Danis em 14 de outubro em Manchester, embora Misfits Boxing tenha contratado a estrela do BKFC Mike Perry como reserva com uma multa de $ 100.000 para Danis se ele não comparecer à luta.

Paul, que está 0-1 como profissional de boxe e uma vez levou Floyd Mayweather para longe em uma luta de exibição, incitou McGregor com uma aposta de US$ 1 milhão de que ele derrotaria Danis.

“Mas ele me transformou em um fantasma, mano”, disse Paul sobre a estrela do UFC. “Ele não vai apostar nem um milhão no lutador dele. Isso é um troco para um cara como Conor. Ele nem apostará um milhão de dólares em Dylan.

“Ele não tinha nada a dizer quando o chamei no Twitter. Então você acha que ele mesmo vai entrar lá? Não sei, parece improvável.”

McGregor tem sido um alvo mais regular do irmão mais novo de Paul, o influenciador que virou boxeador Jake Paul. O Paul mais velho pesa bem mais que a média dos médios no MMA, mas o maior obstáculo para uma luta cruzada é o contrato do astro irlandês com o UFC.

Espera-se que McGregor retorne no início de 2024, depois de inicialmente ser alvo de uma atração principal em dezembro contra Michael Chandler no UFC 296. A estrela irlandesa afirmou que seu retorno no final do ano estava de volta à mesa depois de dizer aos fãs que estava cancelado, embora sua participação neste ano fosse exigir que o UFC conceda a ele uma isenção de uma janela de teste de drogas de seis meses.

Danis é um condecorado jogador de jiu-jitsu e lutador de MMA que já competiu profissionalmente duas vezes na categoria até 175 libras, embora não lute na jaula desde 2019 e nunca tenha lutado boxe profissionalmente. Sua luta contra Logan Paul deverá ser disputada no peso cruiser (até 200 libras) em oito rounds.

A entrevista completa de Paul pode ser vista abaixo.