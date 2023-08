Logan Paul retorna ao boxe para enfrentar Dillon Danis como parte do card KSI x Tommy Fury em outubro

Logan Paul está voltando ao boxe com uma luta contra Dillon Danis como parte do próximo card KSI x Tommy Fury agendado para 14 de outubro em Manchester, Inglaterra.

“14 de outubro volto ao boxe depois de lutar contra Floyd Mayweather há mais de dois anos”, escreveu Paul no Instagram. “Duvido que esse pequeno parasita apareça, mas se aparecer, vou apagá-lo da existência.”

Paul foi um dos primeiros influenciadores a entrar no boxe, onde travou duas lutas com KSI antes de os rivais se tornarem amigos. Agora Paul será co-headline de um cartão com KSI em outubro.

Quanto a Danis, o ex-campeão de grappling e lutador do Bellator fará seu retorno à ação em qualquer tipo de esporte de combate pela primeira vez em mais de quatro anos.

Parceiro de treinamento de longa data e companheiro de equipe de Conor McGregor, Danis fez a transição de sua carreira nos tatames para seguir o MMA, onde assinou com o Bellator e rapidamente conquistou duas vitórias em lutas consecutivas.

Desde aquela época, Danis continuou divulgando seu eventual retorno às lutas, mas ele não foi contratado pelo Bellator desde 2019.

Danis se inscreveu para uma luta de boxe separada contra o KSI em janeiro, mas acabou desistindo do card. Desta vez, espera-se que Danis lute contra Paul em uma luta de boxe como parte do mesmo evento também com KSI.

“Eu não poderia me importar menos com o que Logan Paul fez na WWE, porque quando ele está no ringue de boxe, ele está em um mundo completamente diferente”, disse Danis em um comunicado à imprensa. “É um mundo de dor, um mundo onde ele não tem controle e é meu mundo, não dele. Em 14 de outubro, em Manchester, Logan Paul está sendo derrotado.

Paul vs. Danis junta-se a KSI vs. Fury com o card acontecendo na AO Arena em Manchester com o evento transmitido ao vivo no DAZN pay-per-view nos Estados Unidos.