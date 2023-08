Logcomex ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE; Saiba mais!

A Logcomex, empresa que é uma plataforma de tecnologia que permite às empresas planejar, monitorar e automatizar o supply chain global, está contratando novos profissionais para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Customer Success Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Devops Pleno – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Full Stack Pleno – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Dados JR – Curitiba – PR e Híbrido -Efetivo;

Engenheiro de Dados Pleno – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Software Full Stack Sênior – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Head Financeiro & Contábil – Curitiba – PR – Efetivo;

Product Designer – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Talent Acquisition – Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Comercial – Curitiba – PR – Banco de Talentos.

Mais sobre a Logcomex

Sobre a Logcomex, podemos frisar que a companhia nasceu há sete anos, em 2016, na cidade portuária de Paranaguá/PR. Desde então, busca criar um impacto positivo na evolução das cadeias de valor, organizando as informações do comércio global para transformar a maneira que as empresas fazem negócios.

De maneira resumida, o seu propósito é ajudar os clientes a tomarem as melhores decisões ao longo de toda a jornada do comércio internacional, reduzindo a assimetria de informação que existe no mercado. Para isso, conecta pessoas, tecnologia e cultura de inovação ao objetivo de oferecer a mais alta visibilidade das operações de importação e exportação, integrando os elos da logística internacional de ponta a ponta.

Como se inscrever?

Bom, agora que as vagas da Logcomex já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

