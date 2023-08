Lonzo Ball: As pessoas pensam que sou um idiota, mas minha personalidade é bem boba

Carmador do Hicago Bulls Bola Lonzo é conhecido pelos fãs da NBA como alguém relaxado e introvertido, tanto em suas atuações no basquete quanto em sua vida pessoal.

Apesar desta percepção, Bola o próprio afirma que sua verdadeira natureza muitas vezes é mal interpretada pelos fãs.

A tão esperada atualização de Lonzo Ball sobre quando ele retornará de uma lesão de pesadeloParker Johnson

Numa conversa recente com HEIR, ele observou que, embora muitas pessoas acreditem que lhe falta um lado sociável, a verdade é exatamente o oposto.

“Acho que a maioria das pessoas não entende minha personalidade de verdade” Bola observado.

“Mas, ao mesmo tempo, eu não simplesmente vou até estranhos e começo a conversar.

“Então, se você não me conhece, obviamente você verá a persona.

“Eu pareço muito sério na maior parte do tempo. Não demonstro muita emoção na quadra.

“Então, obviamente, as pessoas provavelmente pensam que eu sou um idiota ou simplesmente não brinco com as pessoas.

“Mas, ao mesmo tempo, eu expresso isso de certa forma e preciso trabalhar nisso daqui para frente.

“Mas, minha personalidade é muito boba, muito extrovertida.”

Chicago Bulls sofreu sem Lonzo Ball

Na temporada 2021/22, Bola registrou média de 13,0 pontos, 5,4 rebotes, 5,1 assistências, 1,8 roubadas de bola e 0,9 bloqueios.

Ultima temporada, Chicago sofreu significativamente em sua ausência, pois Bola foi forçado a perder toda a campanha devido a lesão e os Bulls terminaram com um recorde de 40-42.

Apesar de ter um elenco pensado para o sucesso imediato, a equipe garantiu apenas a 10ª posição no Classificação da Conferência Leste e finalmente não conseguiu garantir uma vaga nos playoffs.