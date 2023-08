LOTERIAS CAIXA sorteiam R$ 110 MILHÕES nesta QUARTA (2).

As pessoas que gostam de apostar nas loterias estão aguardando ansiosamente pela chegada da próxima quarta-feira (2). Isso porque a Caixa Econômica Federal vai realizar os novos sorteios da Mega-Sena e da +Milionária, que estão com prêmios impressionantes.

Toda a ansiedade envolvendo os sorteios das loterias tem uma explicação. Cada modalidade poderá pagar uma verdadeira fortuna aos ganhadores. Aliás, os valores das loterias somam 110 milhões de reais.

Em resumo, o prêmio principal da Mega-Sena está estimado R$ 50 milhões para quem acertar todas as seis dezenas sorteadas pela Caixa. Já a +Milionária poderá pagar R$ 60 milhões a quem gabaritar os seis números e dois trevos sorteados.

Quanto rende R$ 110 milhões na poupança?

De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 13,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena e da +Milionária na poupança.

Em síntese, caso o concurso 2617 da Mega-Sena tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 50 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de cerca de R$ 340 mil. Aliás, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Já em relação à +Milionária, caso o concurso 65 tenha somente um apostador vencedor do prêmio principal, e ele deixe os R$ 60 milhões na caderneta da poupança, o valor renderia aproximadamente R$ 408 mil.

Quem joga nas loterias torce para faturar o prêmio principal. Se uma única pessoa faturar ambas as premiações, da Mega-Sena e da +Milionária, no total de R$ 110 milhões, ela irá ganhar quase R$ 750 mil reais no primeiro mês do valor aplicado na caderneta de poupança.

Jogue nas loterias sem sair de casa



As pessoas que quiserem fazer um ou vários jogos na Mega-Sena 2617 ou na +Milionária 65 poderão ir a alguma agência lotérica credenciada. Contudo, como muitas pessoas não gostam de enfrentar fila nas lotéricas, a melhor opção é fazer suas apostas pela internet.

Para isso, a pessoa só precisa acessar o site oficial da Caixa Econômica ou entrar no aplicativo de loterias do banco. Contudo, as pessoas devem ter mais de 18 anos de idade apostar pela internet, conforme determina a Caixa.

Além disso, o apostador também precisa fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Por falar nisso, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30.

Isso quer dizer que o apostador deverá realizar alguns jogos simples da Mega-Sena e da +Milionária para alcançar o valor mínimo. Caso prefira, há a opção de fazer um único jogo de cada loteria, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas as pessoas que quiserem aumentar as chances de acerto poderão escolher mais números no bilhete da loteria. Quanto mais dezenas escolhidas, mais chances de ganhar. No entanto, o valor dos jogos também cresce a cada novo número escolhido.

Veja abaixo os valores de cada aposta da Mega-Sena 2617:

6 dezenas escolhidas: R$ 5,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 35,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 420,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 1.050,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.310,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.620,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 8.580,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 15.015,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 25.025,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40.040,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 61.880,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 92.820,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 135.660,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 193.800,00.

Quanto custam as apostas da +Milionária?

Uma aposta simples da +Milionária custa apenas R$ 6,00. Contudo, o valor dos jogos cresce significativamente quando o apostador escolhe mais do que 6 dezenas e 2 trevos, uma vez que as chances de acerto também sobem.

Veja abaixo os menores valores das apostas da +Milionária:

6 dezenas e 2 trevos: R$ 6,00;

6 dezenas e 3 trevos: R$ 18,00;

6 dezenas e 4 trevos: R$ 36,00;

7 dezenas e 2 trevos: R$ 42,00;

6 dezenas e 5 trevos: R$ 60,00;

6 dezenas e 6 trevos: R$ 90,00;

7 dezenas e 3 trevos: R$ 126,00;

8 dezenas e 2 trevos: R$ 168,00;

7 dezenas e 4 trevos: R$ 252,00;

7 dezenas e 5 trevos: R$ 420,00.

Além destas, há outras 25 formas de apostar na modalidade lotérica, aumentando as chances de ganhar. Em resumo, os apostadores podem escolher até 12 dezenas e 6 trevos, sendo este o jogo mais caro da +Milionária, custando R$ 83.160,00.

Cabe salientar que a probabilidade de acerto cresce expressivamente para quem joga 12 dezenas e 6 trevos. Enquanto uma aposta simples dá apenas uma chance de acerto em mais de 238 milhões, o jogo mais caro da modalidade dá uma chance de acerto em 17.198.

Mesmo que uma aposta com mais dezenas dê mais chances de acerto ao apostador, o valor a ser pago também é bem mais elevado. Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para dar certo.