Lotofácil da Independência 2023: Guia Completo para o Sorteio Especial Concurso 2900

A Lotofácil, uma das loterias mais populares da Caixa Econômica Federal, está se preparando para o seu próximo sorteio especial – a Lotofácil da Independência. Este é um dos eventos mais aguardados pelos apostadores de todo o Brasil. O tão aguardado concurso especial 2900 está programado para o dia 09 de setembro e o prêmio está estimado em surpreendentes R$ 200 milhões. Vamos mergulhar em todos os detalhes!

Apostas da Lotofácil da Independência já estão valendo?

As vendas para a Lotofácil da Independência começaram no dia 31 de julho, conforme o calendário divulgado recentemente pela Caixa Econômica Federal. A data do sorteio é sempre no sábado seguinte ao feriado do dia 7 de setembro. Dessa forma, em 2023, o sorteio será realizado no dia 9 de setembro.

Quanto Será o Prêmio da Lotofácil da Independência?

O prêmio da Lotofácil da Independência deste ano será de R$ 200 milhões, como divulgado pela Caixa Econômica Federal. Este valor é um aumento substancial em relação ao prêmio de R$ 180 milhões oferecido em 2022.

Como Participar da Lotofácil da Independência?

Para participar, o apostador deve selecionar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante. A única diferença para a Lotofácil regular é o volante especial, indicando que a aposta é para o sorteio da Independência.

O valor para uma aposta simples é de R$ 3. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas, no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo. Clientes da Caixa Econômica Federal ainda têm a opção de apostar pelo internet banking.

QUANTIDADE DE NÚMEROS

QUAL É O VALOR DO

BILHETE DA LOTOFÁCIL Qual o valor de 15 números na Lotofácil? R$ 3,00 Qual o valor de 16 números na Lotofácil? R$ 48,00 Qual o valor de 17 números na Lotofácil? R$ 408,00 Qual o valor de 18 números na Lotofácil? R$ 2.448,00 Qual o valor de 19 números na Lotofácil? R$ 11.628,00 Qual o valor de 20 números na Lotofácil? R$ 46.512,00

Como Ganhar na Lotofácil da Independência?



Os ganhadores são aqueles que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A cada sorteio, são sorteados 15 números. As chances de ganhar o prêmio máximo são de 1 em 3 milhões.

É importante lembrar que os prêmios dos sorteios especiais não acumulam. Portanto, se ninguém acertar os 15 números, o valor será dividido entre os que acertaram 14 números.

Relembrando a Lotofácil da Independência 2022 concurso 2610

A última edição, a 12ª do concurso especial, sorteou um prêmio de R$ 180 milhões – o maior prêmio da história da Lotofácil.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24.

No total, 79 apostas acertaram as 15 dezenas e levaram um prêmio de R$ 2.248.149,10 cada. Além disso, foram ainda 12.202 apostas com 14 acertos, cada uma recebendo um prêmio de R$ 1.118,16.

Rendimento do Prêmio da Lotofácil da Independência de R$200 Milhões

Imagine que você seja o único sortudo a levar o prêmio da Lotofácil da Independência e decida aplicar todo o valor na poupança. Você receberia cerca de R$ 1,36 milhão em rendimentos já no primeiro mês. Agora, se o seu sonho for investir em imóveis, com esse prêmio você poderia adquirir até 80 apartamentos de alto padrão, cada um avaliado em R$ 2,5 milhões.

Bolão Lotofácil da Independência: Aposta em Grupo

Também existe a possibilidade de realizar apostas em grupo por meio do Bolão. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Optando pelo Bolão, cada participante terá direito a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente, caso a aposta seja a vencedora.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

Além disso, você também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é só solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Agora que você já sabe tudo sobre a Lotofácil da Independência, está na hora de tentar a sua sorte e quem sabe se tornar o próximo milionário. Boa sorte!